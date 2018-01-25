В Костанае пенсионерка организовала ОПГ по продаже наркотиков

Костанай. 24 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области огласили приговор в отношении руководительницы и участников организованной преступной группы по продаже наркотиков, передает Kazakhstan Today.

61-летняя Валентина Сульдина, под началом которой торговали героином 10 жителей Рудного и Костаная, получила 19 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Всем остальным членам ОПГ, большинство из которых признаны особо опасными рецидивистами, назначены сроки от 7 до 17 лет, пишет " Наша газета ".

Члены ОПГ были задержаны в декабре 2016 года. В доме Валентины Сульдиной при обыске нашли арсенал оружия, боеприпасы к нему, фасовочное оборудование, 3 килограмма героина и 64 мобильных телефона. В последующие 3 дня были задержаны Ирина Комячко, Оксана Петренко, Людмила Петренко, Анатолий Ким, Давид Блинов, Виталий Евтерев, Нина Богатинова, Валерий Михель, Левани Чхетия и Татьяна Савенкова.

Судебный процесс начался в сентябре 2017 года. Как сказано в обвинительном заключении, бизнес Сульдиной просуществовал около года. Распространителями героина работали родственники пенсионерки и знакомые наркоманы.

"Большинство подсудимых имеют за плечами несколько "ходок" - за торговлю наркотиками, кражи и разбои. Как поясняли адвокаты, некоторые из их подзащитных большую часть своей жизни провели за решеткой. Привлекла у общему делу пенсионерка и своего сожителя - Валерия Михеля. В материалах дела указаны фамилии нескольких людей, которых нет на скамье подсудимых, так как они находятся в розыске. По традиции следствием не установлено и место, где Сульдина закупалась героином по оптовой цене", - пишет издание.

В суде допросили около 50 свидетелей. В итоге Сульдина получила 19 лет лишения свободы, Комячко - 11 лет и 3 месяца, Нина Богатинова - 10,5 года, Ким - 17 лет, Людмила Петренко - 16,5 года, Оксана Петренко - 16 лет, Михель - 16,5 года, Евтерев - 16 лет, Чхетия - 16 лет. Все - с конфискацией, но в колониях разного режима: средней, максимальной и чрезвычайной безопасности. Меньше всех получили Блинов и Савенкова - по семь лет колонии. Судья Абай Раисов посчитал, что они не были участниками ОПГ и прекратил в отношении них уголовное преследование по статье 262 УК РК..

Согласно приговору суда, револьвер и патроны к нему, изъятые в доме Сульдиной, будут уничтожены, а ружье марки "Сайга" передадут ДВД Костанайской области.

Также сообщается, что в адрес ДВД вынесено частное постановление о нарушениях, допущенных в ходе следствия. Еще одно будет направлено в адрес антикоррупционной службы для проверки доводов подсудимых о том, что полицейские предоставляли им свободу передвижения по городу для того, чтобы те показали "торговые точки".

Вместе с приговором судья вынес постановление об определении несовершеннолетних детей осужденных. Татьяна Савенкова родила ребенка в СИЗО, сейчас ему около полугода. Отец малыша также находится на скамье подсудимых, а родственники, как выяснилось на первом заседании, брать на себя заботы о ребенке не хотят. Савенкова просила отсрочку исполнения приговора до того времени, как ребенку исполнится 18 лет, однако ее не назначили, говорится в статье.

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