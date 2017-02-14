В Костанае по делу о взятках осудили трех полицейских

Костанай. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Костанае за вымогательство взяток лишили званий и оштрафовали троих полицейских, сообщила пресс-служба областного суда.

13 февраля в суде №2 Костаная оглашен приговор по уголовному делу в отношении группы лиц: лейтенанта полиции, старшего инспектора службы стационарного контрольного поста заградительной системы "Рубеж" батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области К., 1978 года рождения, старшего сержанта полиции СКПЗС "Рубеж" БДПП ДВД Костанайской области И., 1990 года рождения, старшего сержанта полиции, младшего инспектора специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией ДВД С., 1988 года рождения, передает Kazakhstan Today.

Согласно материалам дела, "К. в группе лиц по предварительному сговору с И. и К. 23 июня 2016 года, около 13.00, путем вымогательства получили от Ш. взятку в виде денежных средств в сумме 7 тыс. тенге за беспрепятственный проезд поста и непроведение проверки документов на 7 грузовых автомашин", проинформировали в суде.

Кроме этого, К. в группе лиц по предварительному сговору с И. и С. 23 июня, в период с 13.20 до 15.20, путем вымогательства неоднократно получал от Г. взятку в сумме 100 тыс. тенге за непроведение медицинского освидетельствования и несоставление протокола административного правонарушения по факту управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы, приговором суда все трое признаны виновными.

К. за получение взятки назначено наказание в виде штрафа в размере 7,5 млн тенге с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Он также лишен специального звания лейтенанта полиции.

И. по приговору суда должен оплатить штраф в размере 5,5 млн тенге. В его отношении применена и конфискация имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. И. лишен специального звания старшего сержанта полиции.

Третий участник преступления, А., по эпизоду получения взятки в размере 7 тыс. тенге признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия. Однако суд признал его виновным в пособничестве, за что полицейский получил наказание в виде выплаты штрафа в размере 5 млн тенге. В его отношении также применена конфискация имущества с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

Также сообщается, что К. лишен специального звания старшего сержанта полиции.

Приговор еще не вступил в законную силу, заключили в суде.

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