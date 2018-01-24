Костанай. 23 января. Kazakhstan Today - В Костанае полицейские применили табельное оружие во время преследования автоугонщиков, передает Kazakhstan Today.

В ночь на 21 января сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции УВД Костаная совместно с СОБР ДВД области задержали подозреваемых в угоне автомашины BMW. Для этого одному из полицейских пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По информации полиции, около 5 часов утра полицейский автопатруль "Байкал-2" получил от коллег сообщение о том, что в районе дизельного завода замечена автомашина марки BMW, которая двигалась с большой скоростью и не реагировала на указания полицейских об остановке. "Байкал-2" направился в район Северо-Западной части областного центра в качестве подкрепления. Преследование BMW продолжилось уже с участием двух автопатрулей.

"На пересечении улиц Жуковского и Белинского BMW занесло и машина совершила опрокидывание в кювет. Подозреваемые сумели выбраться из машины и стали убегать в разные стороны. Тогда полицейские Максат Бакіржан и Берик Елесканов стали преследовать их уже по заснеженной степи. Подозреваемые продолжали игнорировать законные требования, тогда младший сержант полиции Елесканов произвел один выстрел вверх из табельного оружия", - рассказали в пресс-службе.

После этого подозреваемые были задержаны.

"Применив приемы самбо, злоумышленников задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", - рассказал младший сержант полиции Берик Елесканов.

Как отметили в пресс-службе, в ходе дальнейшего разбирательства установлено, что задержанные являются местными жителями в возрасте 18 лет, которые совершили угон автомашины BMW с территории СТО по улице Авиационная. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем). Задержанные дали признательные показания.

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