В Костанайской области мужчина задушил жену и бросил тело в колодец

Костанай. 17 марта. Kazakhstan Today - 36-летний житель села Лаврентьевка задушил жену шарфом, а затем вывез ее тело на окраину села, где сбросил в колодец, передает Kazakhstan Today

36-летний житель села Лаврентьевка области обратился 7 марта в полицию, заявив, что его 21-летняя супруга ушла из дома и не выходит на связь.

На поиски пропавшей были ориентированы как сотрудники районного отдела полиция, так и знакомые семьи. Искал девушку и супруг Артур, пишет ИА "ТоболИнфо"

Мужчина сообщил, что его супруга ушла из дома 6 марта и не выходит на связь. В день своей пропажи она якобы должны была пойти в гости к родственникам, но у них так и не появилась. К розыску были подключены сотрудники районного отдела полиции и областного департамента", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Тело пропавшей нашли 8 марта.

В поле зрения попал муж без вести пропавшей девушки, с которым она, как стало ясно позже, собиралась разводиться", - прокомментировали в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что между супругами возникла ссора. 36-летний супруг задушил девушку шарфом, а затем вывез ее тело на окраину села, где сбросил в колодец. Своей матери мужчина сказал, что жена собрала вещи и уехала.

В настоящее время подозреваемый арестован, ведется следствие. Двухлетний ребенок находится у родственников подозреваемого.

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