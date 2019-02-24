В Костанайской области отчим из-за куска хлеба прижал голодного ребенка спинкой к печке

Костанай. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Житикаринском районе Костанайской области отчим обжёг тело четырёхлетнего голодного ребёнка за кусок хлеба, взятый без разрешения со стола, передает Kazakhstan Today.

Азамат (имя изменено) поступил в инфекционное отделение Житикаринской ЦРБ в середине января с обширным термическим ожогом на пояснице и ягодицах, множественными синяками и ссадинами, истощением. Когда фельдшер медпункта села Степного привезла его в стационар, у голодного малыша от больничной еды заболел живот. Она просто была первой за несколько дней, пишут "Костанайские новости" .

О тяжелой судьбе ребенка журналистам рассказала его бабушка Нина Айманова. Хотя ее родство с Азаматом еще нужно доказать, так как в свидетельстве о рождении мальчика данные отца не указаны. Когда мальчик родился, его отец находился в местах не столь отдаленных.

Мальчик жил в Лисаковске со своей бабушкой практически с самого рождения, так как биологическая мама Айнагуль имела привычку исчезать, бросая еще грудного ребенка на пару дней или даже месяцев.

Весной прошлого года после очередного исчезновения Айнагуль вернулась с новым парнем Алмабеком Ельшибаевым. 22-летняя мама тогда впервые увезла сына в новую семью в село Степное Житикаринского района, но уже через три недели бросила ребенка на автовокзале Лисаковска, оставив две сумки с вещами, заранее предупредив бабушку о возвращении внука. Через несколько месяцев история повторилась. На сей раз оставила Азамата посреди двора и уехала.

У него тогда были обожжены пальчики. Необработанные, они загноились. Внук сказал: "Мама зажигалкой жгла, наказывала". Но по телефону Айнагуль объяснила, что он о печку обжегся", - рассказала Нина Айманова.

Ребенок порой рассказывал и другие жуткие вещи. Например, что ночью его не пускали в дом, днем запирали в темном шкафу, за проступки рвали волосы на голове. Но бабушка не верила. Осенью мама увезла его вновь, а в середине января ребенок оказался в инфекционке.

В больницу бабушку и отца не пускают, ведь по документам они ему никто. А мама и отчим не приезжали ни разу. Продукты, одежду и игрушки для ребенка собирали местные полицейские, прокуроры и медики. Говорить о его состоянии при поступлении заведующая отделением Динара Жакупова отказалась, сославшись на запрет прокуратуры. Однако отметила, что поначалу ребенок воровал чужие продукты из общего холодильника, прятался под кроватью.

Прокурор Житикаринского района Еркин Тайкешов сообщил только, что данное дело на контроле ведомства. Данные экспертизы, которую прошел ребенок, пока не готовы, в отношении отчима возбуждено уголовное дело. У заместителя главного врача Житикаринской ЦРБ Людмилы Штанько удалось узнать, что при поступлении у Азамата, кроме основного ожога, медики нашли и следы старых.

Между тем в селе Степное директор школы Галия Жумабаева рассказала, что впервые увидела Азамата на школьной новогодней елке. На щеке ребенка был синяк, как от крепкой пощечины.

"Несмотря на то, что мы все друг друга знаем, просто так прийти в семью, чтобы осмотреть ребенка, мы не могли. Поэтому создали основание - приказ о подворном обходе. Нам бросилось в глаза, что ребенок неестественно худой. На вопрос, когда ребенок в последний раз кушал, ничего внятного не услышали. Обнаружили сильную ссадину на лбу. Но и тогда я не могла подумать, что Алмабек способен на такую жестокость. Мы все знаем его с детства. Спокойный, неконфликтный, никогда не дрался. В местном фермерском хозяйстве на хорошем счету, работает скотником", - рассказала она.

Потом в дом к Ельшибаевым зашли фельдшер и соцпедагог. Медик и нашла страшный след на теле ребенка. Вместе с участковым они доставили Азамата в ЦРБ.

"Алмабек и его мать (матери малыша тогда не было дома) пытались нас убедить, что мальчик замерз на улице, поэтому прислонился к металлической печке, чтобы согреться. Но мы же сельские жители, знаем - так обжечься по неосторожности невозможно. При этом рана была уже не свежая, а они его даже в медпункт не повели", - рассказала соцпедагог Ирина Ходзинская.

Журналисты издания поговорили с отчимом мальчика Алмабеком Ельшибаевым. В статье отмечается, что вопросов журналиста он не стеснялся. Отвечал, не опуская глаз.

"Да, это я его припалил. Хотел припугнуть, прижал к печке. Отпустил, когда он закричал. Я его наказал не только за то, что он хлеб без спроса брал. Нет, меня в детстве так не наказывали... Он не слушался ни меня, ни мать! Как-то раз он Айнагуль ударил, когда она была беременная. Я пытался сдерживаться, два месяца с ним нормально говорил, но человек же должен хоть что-то понимать! В больницу не повел, потому что было стыдно. Мне и сейчас стыдно. Я сожалею..." - заявил он.

В отношении Ельшибаева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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