В Костанайской области подозреваемый в жестоком убийстве приговорен к 11 годам лишения свободы

КОСТАНАЙ. 2 ИЮЛЯ - 32-летний мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство 24-летнего Александра Ладуды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал "Костанайские новости" , в ночь с 27 на 28 октября в сельской столовой были посиделки.

По версии обвинения, Жанибек Майлыбаев попросил знакомого вызвать Александра, тот присоединился. Между мужчинами произошел конфликт, а потом и драка. В ходе разбирательств они выехали за пределы села. В ход пошла бита, которой, по материалам дела, ударил Ладуда Майлыбаева, но подсудимый перехватил орудие и ударил Александра. Когда Жанибек понял, что убил человека, то поехал сдаваться полиции", - говорится в сообщении.

Суд признал Майлыбаева виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда и материального ущерба, Майлыбаев выплатит семье Ладуды почти 11 млн тенге.

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