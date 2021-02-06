Костанай. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Костанайской области выявили хищение 484 млн тенге при закупе оборудования для сельского хозяйства, передает Kazakhstan Today.

Агентством РК по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК в отношении группы лиц, осуществившей хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Преступная группа совершила хищение 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы", - сообщили в агентстве.

Сообщается, что средства были выделены крестьянскому хозяйству области в качестве субсидий для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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