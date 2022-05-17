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В Кызылорде задержали подозреваемых в нападении на здание полиции во время январских событий

16.05.2022, 16:06 7541
В Кызылорде задержали подозреваемых в нападении на здание полиции во время январских событий
Фото: depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 16 МАЯ - В Кызылорде задержаны трое граждан по подозрению в совершении вооруженного нападения на здание полиции во время январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция совместно с органами прокуратуры задержала трех жителей Кызылорды, которые 5 января в группе лиц совершили вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия на административное здание управления местной полицейской службы, сообщает Polisia.kz
 
У задержанных лиц изъято оружие. Подозреваемые взяты под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование.

 

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В Атырауской области у браконьеров изъяли более 500 кг осетровых

16.05.2022, 19:46 3741
В Атырауской области у браконьеров изъяли более 500 кг осетровых
Фото: кадр видео
АТЫРАУ. 16 МАЯ - В Атырау в целях защиты осетровых видов рыб, находящихся на грани исчезновения, проводится оперативное мероприятие "Бекіре-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стражи порядка изъяли во время мероприятия 1 тонну рыбы, в том числе 500 кг осетровых пород, сообщает Polisia.kz.
 
Всего с начала мероприятия выявлено более 210 правонарушений. Ввозбуждено 18 уголовных дел: по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов" - 2, статье 339 УК РК "Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов" - 16.
 

В соответствии с приказом МВД РК с 1 апреля по 31 мая на территории Урало-Каспийского бассейна проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре-2022". Целью мероприятия является выявление, предупреждение и пресечение незаконного оборота рыбы и рыбной продукции. В ходе мероприятия на республиканских и областных автодорогах (Астраханское, Актюбинское, Уральское и областное Индерское шоссе) и автомобильных дорогах на территории города, на объездных полевых дорогах и на берегах рек Каспийского моря Урал, Кигач функционируют 39 мобильных групп. Кроме того, для пресечения незаконного вылова рыбы, ведется наблюдение 19 камерами видеонаблюдения центра оперативного управления городского управления полиции, расположенного на берегу реки Урал", - сообщил начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.

 
 

Руководство Нацмузея подозревается в хищении бюджетных средств - Антикор

16.05.2022, 16:45 6741
Руководство Нацмузея подозревается в хищении бюджетных средств - Антикор
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - В отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге", - сообщила Антикоррупционная служба.

 
Отмечается, что "с санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия".
 

Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении.


 

Выманивший почти 2 млн тенге интернет-мошенник задержан в Шымкенте

16.05.2022, 11:57 10856
ШЫМКЕНТ. 16 МАЯ - Задержан интернет-мошенник, выманивший почти 2 млн тенге у жителей Шымкента и Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С заявлениями об интернет-мошенничестве в отношении одного и того же лица в управление полиции Абайского района обратились сразу шесть жителей Шымкента и Туркестанской области. Аферист выманил у них почти 2 миллиона тенге", - сообщает Polisia.kz.

 
Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц). 
 
В результате сотрудники полиции вышли на местного жителя и задержали его по месту жительства. В настоящее время он находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Полиция не исключает вероятности того, что количество потерпевших может возрасти. 
 
По данным полиции, для осуществления своих афер мужчина создал группу в одном из мессенджеров, куда его жертвы присоединялись через рекламу в соцсетях. Злоумышленник обещал потерпевшим через ставки в букмекерских конторах удвоить любую сумму денег, которую они ему переведут, войдя в их доверие путем демонстрации фото разных выигрышных чеков.
 

Аферисты из Алматы продавали по всей стране поддельные автозапчасти под видом брендовых

16.05.2022, 10:22 12021
Аферисты из Алматы продавали по всей стране поддельные автозапчасти под видом брендовых
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 16 МАЯ - В Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей с товарным знаком "Тойота", "Лексус", "Хендэ", "Хонда" на сумму более 1,8 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации прокуратуры города завершено досудебное расследование в отношении группы подозреваемых.
 

Выяснилось, что контрафактные запчасти расфасовывались в брендированные коробки, после этого распространялись на авторынки Казахстан. Всего по результатам мероприятий изъято порядка 106 тысяч контрафактных автозапчастей", - говорится в сообщении АФМ РК.

 
В настоящее время дело рассматривается в суде.
 
Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по выявлению незаконного использования товарных знаков и защите добросовестного бизнеса.
 

В Павлодаре задержан наркокурьер с крупной партией синтетических наркотиков

16.05.2022, 10:13 13011
В Павлодаре задержан наркокурьер с крупной партией синтетических наркотиков
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 16 МАЯ - В Павлодаре задержан 32-летний местный житель, выполнявший роль регионального курьера и фасовщика склада наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При проведении обысковых мероприятий по месту жительства мужчины были обнаружены "кристаллические вещества" массой более 700 граммов. Позже из тайника извлекли еще 390 граммов наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения "a-PVP" общей массой более 1 килограмма", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

 
По данным Polisia.kz, подозреваемый получал крупные партии наркотиков, после чего расфасовывал вещества в тайники-закладки.
 
В полиции уточнили, что 1 килограмм изъятых наркотиков - это более 5 тысяч разовых доз. 
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодара.
 
 

В Экибастузе задержан вооруженный обрезом пьяный горожанин

15.05.2022, 13:04 22886
ЭКИБАСТУЗ. 15 МАЯ - В Экибастузе задержан вооруженный обрезом пьяный 33-летний горожанин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вооруженный мужчина попал на видеокамеру возле подъезда жилой многоэтажки, информирует pavlodarnews.kz. 
 
Как сообщили в региональном департаменте полиции, он задержан, обрез одноствольного охотничьего ружья и два патрона 16-го калибра изъяты и направлены на баллистическую экспертизу. По ее результату будет принято процессуальное решение 
 
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина помещен в центр временной адаптации и детоксикации - медвытрезвитель. Полицейские проводят проверку.



 

До 15 лет лишения свободы грозит экс-министру обороны

15.05.2022, 12:08 23606
До 15 лет лишения свободы грозит экс-министру обороны
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - До 15 лет лишения свободы грозит бывшему министру обороны Мурату Бектанову, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 19 февраля 2022 года в отношении указанного лица Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Превышение власти)", - сообщает inform.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

 
Отмечается, что согласно данной статье превышение власти, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 
В Генпрокуратуре добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. 
 
Напомним, Мурат Бектанов содержится под стражей с 22 февраля этого года.
 

В Нур-Султане пресечен канал сбыта героина

14.05.2022, 17:26 28971
НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Столичными полицейскими пресечена деятельность канала сбыта наркотического средства "героин", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При проведении оперативных мероприятий за сбыт наркотиков задержан ранее неоднократно судимый 35-летний подозреваемый. В ходе обыска с применением служебно-розыскной собаки по месту жительства задержанного было также обнаружено и изъято 18 разовых доз героина", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы. 

 
Проводится досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. В настоящее время задержанный находится под арестом.
 

С начала 2022 года на территории столицы пресечена деятельность одной организованной преступной группы, причастной к сбыту наркотиков, ликвидировано 3 нарколаборатории, из незаконного оборота изъято более 130 кг различного вида наркотических средств, в том числе около 17 кг синтетических наркотиков. Раскрыто 269 наркоправонарушений, в том числе 78 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких по фактам хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере", - сообщил начальник УПН ДП полковник полиции Ерлан Акбаров. 

 

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