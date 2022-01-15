В Кызылорде задержали угонщика военного КамАЗа

Фото: кадр из видео polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 14 ЯНВАРЯ - В Кызылорде задержали преступника, угнавшего военный КамАЗ во время беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, 5 января, находясь за рулем угнанной автомашины, захватчик врезался на ней в ворота ограждения управления полиции Кызылординской области и разбил камеры видеонаблюдения. Затем погромщик разбил ограждение, что позволило участникам беспорядков попасть на территорию управления, после чего скрылся с места происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 27 ("Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников") и пункту 1 части 2 статьи 202 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом") Уголовного кодекса РК", - сообщили в МВД РК.
Подозреваемый арестован.