В магазинах Кокшетау пытались реализовать контрабандные сигареты на 20 млн тенге

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В ходе осмотра авто марки "Газель" обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок", - информирует пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сообщается, что табачные изделия были погружены на территории универсального рынка "Амир" в городе Нур-Султане и направлены в Кокшетау для реализации.
В ходе обыска обнаружены сигареты аналогичной марки. Согласно заключению органов государственных доходов, стоимость сигарет в количестве 34 500 пачек составляет 20 355 000 тенге", - добавили в пресс-службе АФМ.
Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.