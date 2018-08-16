В Мангистауской области сотрудника полиции задержали при получении взятки

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В Мангистауской области сотрудника полиции задержали при получении взятки15.08.2018
Криминал  17:17

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - В Мангистауской области полицейский получил взятку за непривлечение подозреваемого у уголовной ответственности, передает Kazakhstan Today.

"Сотрудниками департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан в служебном кабинете после получения взятки от подозреваемого за не привлечение его к уголовной ответственности задержан сотрудник Мунайлинского РОВД Мангистауской области. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Получение взятки", - сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.
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