В Мангистауской области сотрудника полиции задержали при получении взятки

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - В Мангистауской области полицейский получил взятку за непривлечение подозреваемого у уголовной ответственности, передает Kazakhstan Today.

"Сотрудниками департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан в служебном кабинете после получения взятки от подозреваемого за не привлечение его к уголовной ответственности задержан сотрудник Мунайлинского РОВД Мангистауской области. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Получение взятки", - сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

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