В Мангистауской области арестован руководитель управления спорта

Актау. 2 февраля. Kazakhstan Today - Руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Нурбек Карабалаев взят под стражу с санкции суда на десять суток, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Мангистауского областного суда, досудебное расследование в отношении Карабалаева начато по части 4 подпункта 3 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Злоупотребление должностными полномочиями), пишет Lada.kz

Постановлением специализированного следственного суда Актау 31 января 2019 года ходатайство следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) о санкционировании меры пресечения в виде "содержания под стражей" в отношении Карабалаева Нурбека Джумабековича сроком на 10 суток удовлетворено.





Органом досудебного расследования руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Карабалаев подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления", - проинформировали в суде.

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