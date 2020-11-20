В Мангистауской области выявили сговор фармацевтических компаний

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Актау. 19 ноября. Kazakhstan Today -Картельный сговор компаний, которые реализуют фармацевтическую продукцию, лекарственные средства и изделия медицинского назначения по признакам антиконкурентных соглашений, был пресечен сотрудниками антимонопольного департамента Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", в отношении представителей компаний, обвиненных в сговоре, начаты расследования.

В настоящее время ведомством ежедневно отслеживаются цены на ПЦР-тестирование, средства индивидуальной защиты и медикаменты. В случае установления нарушений действующего законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования согласно статье 169 Предпринимательского кодекса РК. Данные мероприятия находятся на особом контроле", - отметили в антимонопольном департаменте.

Если вы столкнулись с необоснованно завышенной стоимостью на лекарства, то можете подать жалобу в мобильном приложении DARIKZ. Там установлены предельно допустимые цены на медикаменты.

12 ноября глава государства поручил держать на контроле цены на ПЦР-тесты, лекарства и СИЗы.

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