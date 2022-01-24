В метро Алматы ограбили трех школьников

Фото: instagram.com/@kris_p_almaty
Как сообщает пресс-служба департамента полиции города, в результате нападения пострадал 20-летний парень.
В результате словесного конфликта между молодыми людьми, переросшего в последующем в драку, телесные повреждения получил 20-лентний гражданин М. Он госпитализирован. Подозреваемые задержаны, у них изъят пистолет, которым угрожали свои оппонентам. По словам задержанных, пистолет газовый. С целью установления истинной принадлежности оружия назначена судебно-баллистическая экспертиза. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям фигурантов", - подчеркнули в правоохранительных органах.
Кроме того, о происшествии написал Instagram-паблик kris_p_almaty.
В подземке метро двое парней на ровном месте ни за что избили троих школьников. Один из парней достал пистолет, представляете. Начал угрожать им", - привел паблик слова очевидца.
Очевидец рассказала паблику sergek_kz, что инцидент произошел 21 января около 18:40 в подземном переходе станции метро "Райымбек".
Вчера шла после работы около шести часов вечера в "подземке" метро двое парней на ровном месте, ни за что избили троих школьников. Один из парней достал пистолет и начал угрожать им. Среди белого дня ходят с пистолетом", - возмущается жительница.
На публикацию отреагировал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Проверка была поручена сотрудникам УП Жетысуского района. Подозреваемые лица в настоящее время установлены и задержаны. Дело на контроле в департаменте полиции города", - написал Абдрахманов в комментариях под постом.
Полицейский также добавил, что задержанные являются несовершеннолетними. Материалы дела сейчас находятся в производстве.
Напомним, что в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях, а также в других регионах страны сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по изъятию оружия после массовых беспорядков.