В межгосударственный розыск объявили уроженца Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании в Алматинской области

Алматы. 2 августа. Kazakhstan Today - Уроженца Узбекистана подозревают в совершении изнасилования 28-летней жительницы Илийского района Алматинской области в мае 2018 года, передает Kazakhstan Today со ссылкой на inAlmaty.kz.
Информация о розыске мужчины появилась на странице движения "НеМолчиKZ". В сообщении говорилось, что он надругался над девушкой в Илийском районе. Указано, что подозреваемый не имеет определённого места жительства, документов и может называть себя Абдусаматом Елемесовым.
В полиции подтвердили, что уроженец Узбекистана находится в межгосударственном розыске с начала этого года.
Сексенов Саламат Усенович, 1990 года рождения. Он гражданин Узбекистана, уроженец города Нукуса. Находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении изнасилования 28-летней жительницы Илийского района, совершенного в мае прошлого года. Ориентировка по розыску подозреваемого направлена во все полицейские отделения страны и отделения близлежащих стран", - рассказали в пресс-службе полиции Алматинской области.
В отношении подозреваемого заочно избрана мера пресечения "арест". Всех тех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам отдела полиции УП Илийского района - 8 (72752) 209-49, 8-702-407-76-05, 8-707-706-67-70 либо на 102.
Напомним, за последнее время в Казахстане произошло несколько резонансных судов над насильниками. В частности, в Костанае оглашен приговор бывшим проводникам поезда "Тулпар-Тальго", изнасиловавшим пассажирку. Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.
В Медеуском районном суде Алматы вынесли приговор по уголовному делу об изнасиловании девушки в общественном туалете на "Медеу". Насильника приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Шесть с половиной лет проведёт за решёткой насильник-грабитель из Алматы, который действовал по ночам. Он также должен выплатить каждой из пяти пострадавших моральную компенсацию, превышающую 4,5 млн тенге.
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