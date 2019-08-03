В межгосударственный розыск объявили уроженца Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании в Алматинской области

Алматы. 2 августа. Kazakhstan Today - Уроженца Узбекистана подозревают в совершении изнасилования 28-летней жительницы Илийского района Алматинской области в мае 2018 года, передает Kazakhstan Today со ссылкой на inAlmaty.kz

Информация о розыске мужчины появилась на странице движения "НеМолчиKZ". В сообщении говорилось, что он надругался над девушкой в Илийском районе. Указано, что подозреваемый не имеет определённого места жительства, документов и может называть себя Абдусаматом Елемесовым.

В полиции подтвердили, что уроженец Узбекистана находится в межгосударственном розыске с начала этого года.

Сексенов Саламат Усенович, 1990 года рождения. Он гражданин Узбекистана, уроженец города Нукуса. Находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении изнасилования 28-летней жительницы Илийского района, совершенного в мае прошлого года. Ориентировка по розыску подозреваемого направлена во все полицейские отделения страны и отделения близлежащих стран", - рассказали в пресс-службе полиции Алматинской области.

В отношении подозреваемого заочно избрана мера пресечения "арест". Всех тех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам отдела полиции УП Илийского района - 8 (72752) 209-49, 8-702-407-76-05, 8-707-706-67-70 либо на 102.

Напомним, за последнее время в Казахстане произошло несколько резонансных судов над насильниками. В частности, в Костанае оглашен приговор бывшим проводникам поезда "Тулпар-Тальго", изнасиловавшим пассажирку. Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В Медеуском районном суде Алматы вынесли приговор по уголовному делу об изнасиловании девушки в общественном туалете на "Медеу" . Насильника приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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