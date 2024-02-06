05.02.2024, 19:14 12651
В Минэкологии прокомментировали задержание Ошурбаева
Фото: primeminister.kz
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан подтвердили задержание вице-министра Мансура Ошурбаева.
В ведомстве сообщили, что по результатам внутреннего аудита, проведенного МЭПР РК относительно расходов на проведение 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), руководством министерства материалы были направлены в Антикоррупционную службу.
В этой связи 5 февраля следственно-оперативной группой департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Астане была проведена выемка документов в служебном помещении вице-министра экологии и природных ресурсов Ошурбаева. В настоящее время вице-министр отсутствует на рабочем месте", - говорится в сообщении Минэкологии.
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05.02.2024, 17:30 15356
Экс-исполнительного директора рынка "Алтын Орда" осудили на четыре года за хранение наркотиков
Приговор не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Конаев. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области приговорили бывшего исполнительного директора рынка "Алтын Орда" к четырем годам лишения свободы за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба Карасайского районного суда.
Приговором суда М. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 296 УК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), и назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в суде.
Судом установлено, что в прошлом году летом на трассе Алматы - Бишкек сотрудники полиции остановили машину, в которой на заднем пассажирском сидении находился подсудимый.
При личном обыске у подсудимого М. обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество. По результатам судебно-химической экспертизы данное вещество оказалось психотропным веществом "мефедрон"c весом 1,796 грамма (особо крупный размер)", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что бывшее руководство рынка "Алтын Орда" объявлено в международной розыск.
05.02.2024, 15:53 18941
В Шымкенте украли деньги, выделенные на сейсмоаудит жилых домов
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Шымкент. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления жилья города Шымкента подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города, сообщили в Антикоррупционной службе.
Департамент по противодействию коррупции по городу Шымкенту проводит досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя управления жилья города.
По данным ведомства, он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города.
Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге.
В ходе параллельного финансового расследования проверяется версия о легализации похищенных средств путем строительства банного комплекса в селе Казыгурт Туркестанской области, оформленного на мать чиновника", - отметили в Антикоре.
В настоящее время он задержан и водворен в изолятор.
Расследование продолжается.
Напомним, после землетрясения в Алматы президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.
После поручения главы государства специальная группа сотрудников агентства приступила к изучению обоснованности расходов, законности проведения госзакупок. Региональным департаментом Антикора инициирована соответствующая аудиторская проверка.
Сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
05.02.2024, 15:07 19921
Житель столицы избил детей в подъезде жилого дома
Момент нападения на детей попал на камеру видеонаблюдения
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан подозреваемый в избиении троих детей в подъезде жилого дома, сообщили в столичном департаменте полиции.
По данным полиции, подозреваемым оказался житель того самого жилого комплекса, где пострадали дети.
Начато досудебное расследование по факту правонарушения в отношений несовершеннолетних, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Момент нападения на детей зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что агрессор ударил одного мальчика по лицу, другого пнул, а третьего начал душить.
Ранее сообщалось, что в Атырау воспитатель детского сада ударила ребенка.
05.02.2024, 12:22 24131
Детей вакцинировали просроченными препаратами в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих детей вакцинировали просроченными препаратами в Павлодарской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
С централизованного склада хранения управления здравоохранения препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности. В одну из поликлиник Павлодара переданы 135 доз "Пентаксима" в день истечения срока действия препарата", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, выявлены факты нерационального использования свыше 9,5 тысячи вакцин.
Встречной проверкой установлены факты фиктивной вакцинации несовершеннолетних против кори. По принятым прокуратурой области мерам негодные препараты утилизированы, виновные лица привлечены к ответственности", - добавили в прокуратуре.
Ранее ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
03.02.2024, 13:22 89441
Уполномоченный по правам человека прокомментировал инцидент с кражей невесты в Шымкенте
Фото: freepik.com
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Шымкент. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы.
После обращения родственников пострадавшей подозреваемый был задержан, сейчас он находится под следствием. Согласно нормам действующего законодательства ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту также присоединился к работе по делу о похищении девушки, этот прецедент находится у него на контроле.
Случай в Шымкенте - вопиющий, мы взяли его на контроль. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту уже присоединился к работе по делу о похищении девушки", - прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.
Напомним, в 2023 году омбудсмен инициировал внесение ряда поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.
03.02.2024, 11:04 93096
В Караганде ликвидировали нарколабораторию
В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ
Фото: КНБ РК
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Караганда. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента КНБ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в арендованном частном доме Караганды, сообщает пресс-служба КНБ РК.
24-25 января оперативники по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта на территории Казахстана задержали двоих граждан.
В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тыс. разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.
По имеющимся данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков.
Начато досудебное расследование. С санкции суда к задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В конце января крупнейшую в Казахстане нарколабораторию ликвидировали в Алматы. Объем изъятого мефедрона эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз.
03.02.2024, 09:46 94776
В ВКО живодер зарубил топором щенков
Фото: freepik.com
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Усть-Каменогорск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские установили личность живодера, зарубившего щенков топором, сообщает YK-news.kz.
Это 56-летний житель Усть-Каменогорска. На учете он нигде не состоит. В связи с жестоким обращением с животными началось досудебное расследование.
Напомним, в ноябре 2023 года в одном из домов Павлодара по записям с видеокамер увидели жестокое обращение с животным. Инцидент произошел 23 ноября в подъезде. На записи женщина разливает уксус на лестничной площадке подъезда, а потом льет его на кошку.
02.02.2024, 19:36 111626
На 2,5 млн тенге оштрафовали "заминировавшего" рейс Астана - Санкт-Петербург иностранца
Правонарушитель полностью признал свою вину
Фото: depositphotos.com
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 2,5 млн тенге оштрафовали "заминировавшего" рейс Астана - Санкт-Петербург 36-летнего иностранца, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
В конце января текущего года решением межрайонного суда по уголовным делам Астаны данный гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 МРП (2 587 700 тенге) ", - сообщил начальник департамента Бакытжан Малыбаев.
Подчеркивается, что по вышеуказанному факту проведено досудебное расследование.
В ходе следствия правонарушитель свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что пошел на такой необдуманный шаг после семейной ссоры", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане увеличилось количество лжетеррористов.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?