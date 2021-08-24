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В Минтруда назвали фейком информацию о выплатах в 125 тыс. тенге каждому казахстанцу

23.08.2021 5374
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что информация о том, что каждый гражданин Казахстана, прошедший по определённой ссылке, получит социальную выплату в размере 125 000 тенге, не соответствует действительности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников", - говорится в сообщении пресс-службы МТСЗ РК.

 
В ведомстве также напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.
 

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