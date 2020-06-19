В Москве мужчина застрелил двух женщин и ребенка, а после покончил с собой

Москва. 18 июня. Kazakhstan Today - На севере Москвы неизвестный открыл стрельбу в жилом доме и убил женщин и ребенка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ТАСС , сегодня днем мужчина забаррикадировался с двумя женщинами и ребенком в квартире дома №38 на улице Приорова. По данным правоохранительных органов, мужчина убил свою 26-летнюю сожительницу, ее ребенка, 2016 года рождения, и мать. После совершения убийства мужчина покончил с собой. По предварительным данным, он устроил стрельбу из-за конфликта на бытовой почве.

По данным источника, подозреваемым в убийстве является Севастьян Путинцев. В 2017 году он был судим за кражу, однако каким-то образом получил доступ к оружию. Камера подъезда зафиксировала, как он заходит внутрь с охотничьим карабином в чехле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства