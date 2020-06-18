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В Москве задержан один из участников дела о финпирамидах в Казахстане

17.06.2020, 19:18 7048
Москва. 17 июня. Kazakhstan Today - В Москве по запросу полиции Казахстана задержан очередной участник дела о сети финансовых пирамид в Казахстане, передает Kazakhstan Today. 
 
В Москве 16 июня был задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний С. Фролов. Он обвиняется в хищении средств у вкладчиков ломбардов "Гарант-24", "Выгодный заём" и "Estate Lombard", сообщает Polisia.kz
 
Напомним, ранее в отношении подозреваемого была заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
 

В ближайшее время Фролов будет экстрадирован в Казахстан и предстанет перед правосудием. В настоящее время по делу установлено более 15 тыс. потерпевших, сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 млрд тенге", - сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

 
Напомним, что заявления в полицию на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный заём" поступили от 6 тыс. человек, которые заключили с финансовыми пирамидами 42 тыс. договоров. Сумма ущерба от "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный заём", по предварительным данным, оценивается в 5 млрд 411 млн тенге. Органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам.
 

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