В Москве задержан один из участников дела о финпирамидах в Казахстане

Москва. 17 июня. Kazakhstan Today - В Москве по запросу полиции Казахстана задержан очередной участник дела о сети финансовых пирамид в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В Москве 16 июня был задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний С. Фролов. Он обвиняется в хищении средств у вкладчиков ломбардов "Гарант-24", "Выгодный заём" и "Estate Lombard", сообщает Polisia.kz

Напомним, ранее в отношении подозреваемого была заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ближайшее время Фролов будет экстрадирован в Казахстан и предстанет перед правосудием. В настоящее время по делу установлено более 15 тыс. потерпевших, сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 млрд тенге", - сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

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