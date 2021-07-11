В Нур-Султане директора частного медцентра подозревают в продаже фиктивных справок о ПЦР

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - С начала месяца в столице установлено два факта сбыта поддельных справок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские задержали директора частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивной справки о сдаче ПЦР-теста с отрицательным результатом. Установлено, что руководитель центра за незаконную услугу получал от "клиентов" по 6 тысяч тенге. В настоящее время полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов. Назначены необходимые экспертизы, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

Также сотрудниками полиции установлен гражданин РК, который, находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге. Справки отправлял через мессенджер Телеграмм. Когда подозреваемый прибудет на территорию страны, в отношении него примут меры в рамках Уголовного законодательства.

В настоящее время по данным фактам за изготовление и сбыт поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК.

Сотрудники полиции провели проверку ряда медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных справок жителям столицы.

В полиции напомнили, что за изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрено уголовное наказание в соответствии со статьей 385 УК РК до 4 лет лишения свободы.

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