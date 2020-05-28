Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

В ходе разработки 26 мая сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Нур-Султана задержан 23-летний житель города, который наладил производство синтетических наркотиков, известных как "Скорость" и "Мефедрон". В арендуемых помещениях он организовал лабораторию, где производились и подготавливались к реализации наркотики", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По информации ведомства, подозреваемый закупал концентрат прекурсоров за рубежом, а изготовленные им наркотики распространял на территории столицы. Незаконную продукцию он реализовывал бесконтактным способом через Интернет, путем закладок, а близкому кругу связи - из рук в руки. Оплату получал через Киви-кошелек криптовалютой.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли компоненты для производства синтетических наркотиков, стеклянные колбы, сосуды с наслоением психотропных веществ, прекурсоры, мерные весы, а также полиэтиленовые пакеты для расфасовки наркотиков.

Изъятые из незаконного оборота синтетические наркотики составили около 1600 разовых доз для потребления. Стоимость их на "черном рынке" составила бы более 30 млн тенге", - отметили в полиции.

Подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию соучастников.

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