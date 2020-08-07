В Нур-Султане мошенница представлялась мужчиной и похищала сотовые телефоны

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержана 30-летняя жительница Нур-Султана за совершение ряда мошенничеств, передает Kazakhstan Today.

Женщина, представляясь мужским именем, просила у прохожих телефоны для звонка и скрывалась с места происшествия. Провернуть аферы ей удалось, пользуясь своим внешним сходством с мужчиной. Похищенные сотовые телефоны она продавала случайным людям по ценам ниже рыночных", - сообщили в департаменте полиции столицы.

По данным полиции, 25 июля возле торгового дома подозреваемая подошла к пожилой женщине и попросила телефон для срочного звонка. Получив телефон в руки, женщина скрылась в неизвестном направлении.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по 4 фактам мошенничества по статье 190 УК РК. Задержанная водворена в изолятор временного содержания (ИВС), проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Республики.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік, 19, или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-60-69, 8-702-500-97-29, либо 102.

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