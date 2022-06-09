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В Нур-Султане няня украла 3 тысячи долларов у своих работодателей

08.06.2022, 10:23 11426
В Нур-Султане няня украла 3 тысячи долларов у своих работодателей
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В Нур-Султане задержана 31-летняя женщина, подозреваемая в краже денежных средств у своих работодателей, у которых она работала няней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Проработав месяц, она заметила в шкафу денежные средства и периодически, воспользовавшись отсутствием хозяев, совершала кражу. В общей сложности ей удалось похитить 3000 долларов США. Со стороны няни нареканий не было, однако в один из дней хозяйка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султана. 

 
Сообщается, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). 
 

Подозреваемая дала признательные показания. Проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - добавили в департаменте.

 

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Продавец ювелирного в Кокшетау сдала в ломбард товара на 4,2 млн тенге

08.06.2022, 18:57 5141
Продавец ювелирного в Кокшетау сдала в ломбард товара на 4,2 млн тенге
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 8 ИЮНЯ - 6 июня в управление полиции Кокшетау поступило заявление директора одного из ТОО областного центра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам заявительницы, продавец ювелирного магазина, 30-летняя жительница Кокшетау, растратила золотые изделия. Сумма ущерба составила 4 млн 243 тысячи тенге, сообщает Polisia.kz
 
В ходе предварительного следствия установлено, что золотые изделия продавец бутика, подозреваемая в растрате, реализовала в ломбардах областного центра. 
 
Следственным отделом управления полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 УК РК "Растрата вверенного чужого имущества".
 

Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается - глава МВД

08.06.2022, 17:23 6031
Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается - глава МВД
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается. Пока оружие находится у злоумышленников, угроза для казахстанцев есть, считает министр внутренних дел Марат Ахмеджанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр отметил, что поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается, сообщает Informburo.kz.
 

Необязательно в регионах, но и за пределами нашего государства проводится следствие. Если есть оружие, то всегда может выстрелить. Будем до конца (работать. – Прим. ред.), пока последний ствол не будет найден", - сказал он.

 
Журналисты поинтересовались, могут ли повториться январские события, пока оружие все еще находится у злоумышленников.
 

Опасность есть. Часть похищенного оружия на руках. Но за этот период около 1500 оружия изъято. Только вчера два факта было в Алматинской области и городе Алматы", - сказал министр.

 
Он добавил, что более тысячи единиц оружия на сумму 78 млн тенге выкупили у населения.
 
Марат Ахметжанов также рассказал, на какой стадии находится расследование дел по январским событиям по линии МВД, сообщает Zakon.kz.
 

У нас практически 80% уголовных дел (по январских событиям. – Прим. ред.) уже завершены. Наши же сотрудники дают интервью, более 300 уголовных дел на 500 лиц завершены, 360 уже осуждены судом. Те дела, которые у нас, они расследуются, приняты окончательные процессуальные решения. К лишению свободы приговорены только 23 человека. Остальные есть, которые приостановлены, нераскрытые уголовные дела. В рамках расследования есть потерпевшие, пострадавшие, все заявления приняты, зарегистрированы в ЕРДР", - сказал министр.

 
При этом он отметил, что по задержанным 12 несовершеннолетним дела направлены в суд, они привлечены к ограничению свободы, но не находятся под стражей.
 
Вместе с тем глава МВД воздержался от комментариев по поводу задержанных экс-начальников правоохранительных органов, в отношении которых сегодня идет расследование.
 

Очередную финпирамиду выявили в Туркестанской области

08.06.2022, 13:14 9211
Очередную финпирамиду выявили в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 8 ИЮНЯ - Очередной факт организации финансовой пирамиды под названием "Не работа" выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность", - сообщили в АФМ. 

 
Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. По факту мошенничества ведется следствие. 

В агентстве отметили, что с начала года зарегистрировано уже 38 дел по фактам организации финансовых пирамид.

Ранее сообщалось, что мажилис принял поправки в закон по вопросам усиления государственного регулирования финансового рынка, предусматривающие уголовную ответственность за рекламу финпирамид.
 

Убийцу, сменившего ФИО, задержали спустя 15 лет

08.06.2022, 11:12 10401
ПАВЛОДАР. 8 ИЮНЯ - Житель Павлодара, подозреваемый в убийстве, 15 лет скрывался в России, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Павлодарские оперативники при взаимодействии с коллегами из МВД Российской Федерации по Алтайскому краю в городе Барнауле задержали разыскиваемого уголовного преступника, совершившего убийство. 
 
40-летний разыскиваемый в феврале 2007 года, находясь возле одного из ночных клубов в городе Павлодаре по улице Исиналиева, застрелил мужчину, информирует Polisia.kz.
 
После совершенного преступления преступник покинул регион.

Все это время стражи порядка не прекращали поиски подозреваемого. 
 

Выяснилось, что за все эти годы преступник в РФ успел изменить свои данные: фамилию, имя и отчество… В настоящее время задержанный водворен в ИВС УМВД России по Барнаулу, решается вопрос об экстрадиции", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов. 

 
В полиции отметили, что в текущем году оперативниками Павлодарской области задержано 36 уголовных преступников.
 

В СКО преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры и обналичивала деньги в банках

08.06.2022, 10:28 11006
В СКО преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры и обналичивала деньги в банках
ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ИЮНЯ - Житель Петропавловска организовал преступную группировку, которая с 2018 по 2020 год занималась выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения услуг и отгрузки товара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Факт системного обналичивания денежных средств в банках второго уровня установлен территориальным департаментом Агентством по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области. 
 

Установлено, что житель города Петропавловска в период с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

 
Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. 
 
Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Антикор провел спецоперацию по изобличению группы мошенников, вымогавших $1 млн

07.06.2022, 13:33 22641
Антикор провел спецоперацию по изобличению группы мошенников, вымогавших $1 млн
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, требовали у руководства охранной фирмы $1 миллион за нераспространение компрометирующих материалов о нарушениях в их финансовой деятельности и общее покровительство. Об этом сообщили в пресс-службе Антикора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Противоправные деяния группы мошенников своевременно пресечены путем задержания с поличным при получении ими от представителя фирмы $600 тысяч. С санкции суда в отношении организатора преступления применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в Антикоре.

 
Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений.
 
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
 

Дело ОПГ мошенников направлено в суд Шымкента

07.06.2022, 11:13 25431
Дело ОПГ мошенников направлено в суд Шымкента
Фото: polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 7 ИЮНЯ - Уголовное дело в отношении организованной преступной группы мошенников направили в суд полицейские Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Организатором ОПГ выступил бывший работник одного из автоломбардов города. К аферам он привлек 8 своих знакомых, с которыми также познакомился в годы работы в ломбарде. 
 
Как сообщили в полиции, у каждого члена группировки была своя определенная роль. Один находил дорогие автомобили, брал их на время через своих знакомых или в аренду. Другой занимался подделкой документов. Так, мошенники действовали по четко наработанной схеме и за год успели сдать в ломбарды 5 иномарок, таких как Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200.
 
Для взятой на время автомашины злоумышленники создавали поддельные документы. "Новых владельцев" мошенники находили на улице. Ими в основном являлись лица без определенного места жительства. 
 
Заложив машины с поддельными документами в автоломбарды с правом вождения, аферисты возвращали авто владельцам, которые ни о чем и не догадывались. Спустя время, работники автоломбардов, которые не смогли найти и выйти на связь с заемщиками, решили обратиться о мошенничестве в полицию, информирует Polisia.kz.
 
Общая сумма нанесенного  ущерба составила почти 40 млн тенге.
 
Для выявления преступников следователи проверили документы и с помощью экспертизы установили, что они поддельные. Далее полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ломбардах и в ближайших к ним местах, опросили всевозможных свидетелей.
 
В результате полицейские вышли на след подозреваемого, который во всех случаях сопровождал лжезаемщиков. Через него оперативникам удалось задержать и других членов преступной группы на территории города.
 
Уголовное дело зарегистрировано по нескольким статьям: 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", 190 УК РК "Мошенничество", 385 УК РК "Подделка документов", 386 УК РК "Подделка идентификационного номера транспортного средства". Все девять членов ОПГ в настоящее время находятся под стражей. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.
 

Должностные лица управления занятости Костанайской области подозреваются в торговле людьми

07.06.2022, 09:37 25111
КОСТАНАЙ. 7 ИЮНЯ - Антикоррупционной службой по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата области" по факту торговли людьми, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Должностные лица подозреваются в передаче недееспособной гражданки, которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в Нур-Султане.
 

Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования", - рассказали в антикоррупционной службе.

 
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
 

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