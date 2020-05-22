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В Нур-Султане сотрудники КНБ задержали мужчину, который выращивал коноплю

21.05.2020, 14:19 7453
В Нур-Султане сотрудники КНБ задержали мужчину, который выращивал коноплю
Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Сотрудники КНБ в Нур-Султане пресекли деятельность по незаконному культивированию наркосодержащих растений, передает Kazakhstan Today. 
 

14 мая 2020 года департаментом КНБ РК по Нур-Султану совместно с Центральным аппаратом КНБ РК задержан гражданин А., причастный к незаконному культивированию наркосодержащих растений методом "гидропоника". В ходе обыска изъяты кусты каннабиса элитных сортов (конопля, рыночная стоимость порядка 4,5 млн тенге), увлажнитель воздуха, специальные нагревающие лампы, система вентиляции и капельного орошения, а также высушенные листья марихуаны, электронные весы и упаковочный материал", - сообщили в КНБ.

 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
 
По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспер­тиза. Досудебное расследование продолжается.
 

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