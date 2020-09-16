В Нур-Султане трое задержаны по подозрению в разбойном нападении

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Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские задержали группу лиц за разбойное нападение, передает Kazakhstan Today.

14 сентября, в 20.20, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в черной маске напал на продавщицу овощного киоска по улице Кордай, сообщает Polisia.kz.

Угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, он завладел денежными средствами в сумме 200 тыс. тенге и скрылся с места преступления.

Столичными полицейскими был объявлен план "Перехват". На пересечении проспекта Республики и улицы Иманова сотрудниками полиции задержан автомобиль, в котором находились подозреваемые.

Установлено, что подозреваемый после совершения преступления направился в сторону улицы Енесай, откуда сел в автомашину неизвестной марки, темного цвета.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена автомашина марки "Хюндай-Акцент", в котором находились подозреваемый, водитель и сообщник.

При обыске полицейские изъяли шапку в виде маски черного цвета, деньги, пластиковый предмет, похожий на пистолет с глушителем.

При проведении следственных действий установлено, что 26-летний мужчина заранее планировал совершить разбойное нападение на овощной магазин. Для частного извоза он нанял своего 25-летнего знакомого, третий 29-летний сообщник присоединился к злоумышленникам в районе проспекта Республики - Сейфуллина.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

Все задержанные являются приезжими в столицу из разных регионов. Один из них ранее судим за разбой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, полицейские просят обратиться в управление полиции района Алматы города Нур-Султана по адресу: Жансугурова, 2 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-45; 71-67-24 либо 102.

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