В Нур-Султане возобновлено судебное следствие по делу об LRT

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане возобновлено судебное следствие по делу о хищениях в Astana LRT, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд постановил возобновить судебное следствие по уголовному делу на основании статьи 385 Уголовно-процессуального кодекса РК в связи с тем, что возникли неясности и сомнения, необходимые для разрешения в судебном следствии. А именно: для выяснения ряда обстоятельств по арестованному имуществу, которые связаны с рассматриваемым делом", - цитирует "Казинформ" судью столичного специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кажымухана Мекемтаса.

Как пояснил судья, необходимо уточнить обстоятельства дела.

У суда возникло несколько вопросов к подсудимому Абдыхамитову", - пояснил он в ходе заседания суда.

Также Кажымухан Мекемтас перечислил имущество подсудимых и их семей, на которое был наложен арест, пишет Sputnik

По словам судьи, на подсудимого Даурена Абдыхамитова, экс-владельца компании "Аркан про", и членов его семьи зарегистрированы несколько машин, а также коммерческая и частная недвижимость.

Сам подсудимый уточнил, что все имущество было приобретено задолго до работы в проекте строительства наземного метро. Большинство из перечисленного судьей имущества зарегистрировано на имя матери Даурена Абдыхамитова.

Среди арестованного имущества семьи Абдыхамитова - земельный участок и частный дом в Алматинском районе столицы (куплен в 2005 году, зарегистрирован на супругу Абдыхамитова), земельный участок и коммерческая недвижимость (кафе, офисы и автомойка) в Алматы, несколько парковочных мест, частный дом в Алматинской области в селе Ынтымак.

Также на мать Абдыхамитова зарегистрированы автомобили Bentley и Mercedes S класса, ГАЗ-33022, четыре Toyota Hiace 2013 года, КамАЗ и Toyota Camry. На компанию, владельцем которой Абдыхмитов был в прошлом, зарегистрированы два автомобиля: Mercedes 500 и Toyota Land Cruiser.

Напомним, что в октябре 2020 года Антикоррупционная служба направила в суд уголовное дело в отношении должностных лиц акимата Астаны, ТОО "Астана LRT" и других по факту хищения 5,8 млрд тенге при реализации проекта легкорельсового транспорта.

Напомним, 8 октября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT, как отметил глава государства, очень спорный и экономически непонятный

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