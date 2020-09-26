В Нур-Султане вынесен приговор женщине, сбившей в состоянии алкогольного опьянения детей

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане оглашен приговор в отношении женщины-водителя, сбившей в состоянии алкогольного опьянения детей, передает Kazakhstan Today.

16 сентября 2020 года районным судом №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении Ергазиной А.Ж. Дело поступило в суд по части 2 статьи 345-1 УК (Нарушение ПДД водителем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека)", - сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что Ергазина совершила наезд на двоих несовершеннолетних детей и одного взрослого, двоим причинен тяжкий вред здоровью, одному средней тяжести.

В судебных прениях потерпевшие просили назначить наказание по закону. Защита - не лишать свободы, так как подсудимая находится в состоянии беременности, имеет ребенка. Санкция части 2 статьи 345-1 УК предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных, общественных работ, ограничения или лишения свободы до 3 лет. Суд, учитывая тяжесть последствий, учитывая, что пострадали дети, назначил самое строгое наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев", - проинформировали в районном суде №2 Сарыаркинского района.

Подсудимая также лишена права управления транспортным средством сроком на 10 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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