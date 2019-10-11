В Нур-Султане вынесли приговор участникам преступной группы, занимавшейся сбытом боевого оружия (ВИДЕО)

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Нур-Султана вынесен приговор участникам преступной группы, занимавшейся сбытом боевого оружия, передает Kazakhstan Today.

По информации КНБ РК, организатором преступного бизнеса был С. Бимурзин, а Ф. Турсунов - его подельником.

Указанные лица осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы, соответственно, однако с учетом первичного совершения правонарушения, признания вины и активного сотрудничества со следствием, назначено наказание с условным сроком", - уточнили в пресс-службе КНБ.





По данным пресс-службы, 15 февраля текущего года сотрудниками ДКНБ по городу Нур-Султану был осуществлен контрольный закуп у С. Бимурзина пистолета "ТТ" с глушителем и 10 патронами за 605 тыс. тенге. 18 февраля осуществлен закуп пистолета "ПБ" с глушителем и 50 патронами за 675 тыс. тенге, которые направлены на банковскую карту "Kaspi Gold", принадлежащую Ф. Турсунову.

12 марта Бимурзин и Турсунов были задержаны в Алматы сотрудниками ДКНБ и подразделения специального назначения "Беркут" Национальной гвардии РК. В ходе обыска по месту жительства Ф. Турсунова обнаружен газовый пистолет марки "Reck" (разрешение на хранение при себе не имелось), три полиэтиленовых пакета с марихуаной, весом 196 граммов, банковская карта "Kaspi Gold", а также иные предметы, имеющие значение для дела", - уточнили в пресс-службе.





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