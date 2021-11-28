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В Нур-Султане выявлен факт спекуляции дизтопливом

27.11.2021, 18:05 55621
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В столице пресечен факт незаконной реализации более 4,5 тыс. литров дизтоплива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, спекуляцией занимался житель города. 
 

В период с января по июнь 2021 года Н. Муканов приобретал у водителей грузовых автомашин дизельное топливо по цене ниже рыночной стоимости. При этом документов, подтверждающих законность их происхождения, не имелось.

 
В дальнейшем реализовывал дизтопливо по более высокой цене без сопроводительных накладных и других документов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий изъято 4,6 тонны дизельного топлива". 
 
Подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы условно.
 
В Агентстве подчеркнули, что незаконный оборот нефти и нефтепродуктов - это высокодоходный бизнес со значительным ущербом как для государства, так и для граждан. 
 

Во-первых, страдает природа, загрязненная выбросами некачественного топлива. Во-вторых, государственный бюджет недополучает нефтяные доходы и сборы. В-третьих, создаются проблемы для потребителей, у которых ломаются двигатели от разбавленного бензина и дизеля", - отметили в ведомстве. 


Ранее сообщалось, что в Актобе с территории ТОО пытались похитить пять бочек дизтоплива. 

В Восточно-Казахстанской области женщина осуждена за незаконную реализацию более 600 тонн дизтоплива

Более 63 тыс. литров авиатоплива похитили сотрудники Международного аэропорта Актау. 
 

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Подозреваемый в изнасиловании сбежал из СИЗО в Актюбинской области

27.11.2021, 13:15 82135
АКТОБЕ. 27 НОЯБРЯ - Подозреваемый в изнасиловании сбежал из следственного изолятора в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Преступника задержали в течение часа, сообщает 365info.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Актюбинской области. 
 
По факту побег начато расследование. Назначена служебная проверка с выездом сотрудников комитета УИС, по результатам которой в отношении должностных лиц будут приняты соответствующие меры.
 
Иная информация не подлежит разглашению. 
 

Изготовление поддельной водки пресекли в Алматинской области

26.11.2021, 22:04 139618
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - Поддельную водку известных марок незаконно изготавливали в поселке Боралдай Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе АФМ РК, сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт изготовления алкогольной продукции.
 
Как выяснилось, ранее судимый житель поселка Боралдай Алматинской области производил суррогатную алкогольную продукцию марок "Хаома", "Хортица", "Беленькая", "Талка" без разрешительных документов и с использованием поддельных учётно-контрольных марок, проинформировали в АФМ РК.
 
При обыске изъято 11,5 тыс. акцизных марок, 110 литров спиртосодержащего вещества, 120 бутылок заготовок, станок, этикетки алкогольной продукции, а также другие предметы, предназначенные для изготовления поддельного алкоголя.
 
По данному факту проводится досудебное расследование.
 
Как сообщалось ранее, в Алматинской области обнаружен склад алкоголя с поддельными документами.
 

В Атырауской области зарезали многодетную мать

26.11.2021, 17:49 112564
В Атырауской области зарезали многодетную мать
Фото: news.myseldon.com
КУЛЬСАРЫ. 26 НОЯБРЯ - В городе Кульсары убили многодетную мать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает azh.kz, 35-летней женщине нанесли несколько ножевых ранений, в результате чего потерпевшая умерла на месте еще до приезда скорой помощи. Причины убийства выясняются. Вместе с мужем погибшая воспитывала семерых детей.
 
Подозреваемый в убийстве задержан и водворён в ИВС. Им оказался 25-летний уроженец Жылыойского района.
 
 

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