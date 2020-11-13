В Нур-Султане задержали мошенника, присвоившего 57 млн тенге

Туркестан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве на 57 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Задержанный - житель Карагандинской области, который в течение последних четырех лет проживал и работал в Нур-Султане, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель, который стал жертвой мошенничества. Со слов потерпевшего, он узнал, что в Нур-Султане мужчина продает продукцию из подсолнечника по низким ценам. Договорившись с продавцом, частный предприниматель заказал 500 тонн продукции и перевел на счет 57 млн тенге. Но, не дождавшись ни поставки товара, ни возврата денег, он понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью к полицейским", - рассказали в полиции.

Полицейские вышли на след мошенника и течение трех дней задержали подозреваемого в Нур-Султане. Мужчину доставили в Сарыагашский РОП. Подозреваемый полностью признался в содеянном. Он взят под стражу.

Следствием установлено, что подозреваемый, воспользовавшись тем, что потерпевший не имел с ним прямого контакта, с целью лёгкой наживы путем мошенничества завладел крупной суммой денег и исчез. Часть похищенных денег аферист потратил на собственные нужды. В качестве вещественных доказательств изъяты 15 миллионов тенге и приобретенные на добытые обманным путем деньги две легковые автомашины и два сотовых телефона. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество". Следствием выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений", - прокомментировали в полиции.

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