Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане замглавы фирмы с подельником похитил из офиса два сейфа с деньгами и имуществом, передает Kazakhstan Today.

Руководитель фирмы обратился в полицию с заявлением о том, что ночью в офис проникли неизвестные и похитили два сейфа. В сейфах находились денежные средства в размере 500 000 тенге, а также имущество фирмы: более 40 дорогостоящих сотовых телефонов и комплектующие запчасти, составляющие сумму ущерба в 11 млн тенге, сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

На след преступников оперативники вышли в течение двух дней. Задержание во многом стало возможным благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на улицах города, и слаженным действиям столичных оперативников.

В ходе расследования установлено, что один из подозреваемых работает заместителем руководителя потерпевшей фирмы. 27-летний служащий фирмы подговорил своего знакомого совершить кражу. Имея доступ в офис и зная об имеющихся в сейфе деньгах, они вынесли два сейфа и, погрузив их в автомашину, вывезли на окраину города. Предположительно, они знали, что в сейфах должна находиться большая сумма денег. Однако, взломав сейфы, они обнаружили всего 500 тыс. тенге. При этом накануне директор фирмы забрал из сейфов 11 млн тенге", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время оба задержанных водворены в изолятор временного содержания. Один из них в возрасте 36 лет ранее был судим за аналогичные преступления. Похищенное имущество найдено и возвращено владельцу. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

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