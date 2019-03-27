В Нур-Султане задержан подозреваемый в краже сейфа из церкви

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже сейфа с денежными средствами из церкви, передает Kazakhstan Today.

В ходе розыскных мероприятий, с помощью камер видеонаблюдения, в одном из дворов задержан ранее судимый 29-летний житель Акмолинской области. В ходе расследования установлено, что мужчина действовал ночью. Разбив окно, проник в храм и похитил сейф с деньгами. Подозреваемый в совершении кражи признался. Сейф с деньгами изъяты и возвращены", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Также проверяется его причастность к другим ранее совершенным преступлениям.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в департамент полиции города Нур-Султан по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69 либо 102.

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