19.12.2024, 17:15 28641
В области Жетісу выявили схему массовой активации sim-карт для интернет-мошенничества
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетісу выявили схему массовой активации sim-карт, которые позже использовались для интернет-мошенничества, сообщает Polisia.kz.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей области Жетісу - мужчины в возрасте 24 и 25 лет. Один из них проживал в поселке Жамбыл, а второй - в селе Достык Каратальского района. Подозреваемые занимались активацией и продажей sim-карт, которые позже использовались для регистрации в мессенджере WhatsApp и обмана граждан Казахстана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обыска у задержанных были изъяты 17 мобильных телефонов, два ноутбука, один модем и около 1000 sim-карт.
Схема функционировала следующим образом: злоумышленники регистрировали номера через приложение Tele2, активировали их и продавали через тelegram-каналы по цене от 500 до 1500 тенге за sim-карту. Ежедневно они успевали регистрировать до 100 sim-карт, что значительно способствовало распространению интернет-мошенничества", - пояснили в полиции.
Подчеркивается, что расследование продолжается. Кроме того, устанавливаются все детали преступной схемы и возможные связи задержанных с другими участниками мошеннических операций.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
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19.12.2024, 17:39 29151
В Петропавловске председатель суда задержан при получении взятки в $15 тысяч
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области задержан при получении крупной взятки в $15 тысяч, сообщает пресс-служба Верховного суда.
В результате совместной операции Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности судебной администрации РК в Петропавловске задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Б. при получении крупной взятки в сумме $15 тысяч за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве.
19.12.2024, 15:41 31076
Подозреваемые в незаконной регистрации 55 автомобилей приговорены к лишению свободы в Акмолинской области
Ущерб от преступных действий осужденных превысил 400 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов, сообщили в пресс-службе АФМ.
Ранее в ходе расследования был изобличен организатор схемы. Как установлено, в период с декабря 2020 года по январь 2022 года преступная группа организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств.
Эти действия сопровождались неуплатой обязательных сборов и платежей, а также использованием поддельных документов, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге", - отметили в ведомстве.
Два виновных привлечены к уголовной ответственности. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 2,5 до 5 лет.
Кроме того, судом конфисковано имущество осужденных - квартиры в городах Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.
Напомним, госинспектор зарегистрировал более пятидесяти автомобилей по поддельным документам в Акмолинской области.
19.12.2024, 14:36 33571
Военнослужащий подозревается в изнасиловании девочки
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий Акмолинского гарнизона Министерства обороны задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.
По факту изнасилования девочки возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении уголовного правонарушения задержан и с санкции суда арестован военнослужащий Акмолинского гарнизона МО, находившийся на обучении", - говорится в сообщении МВД.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области насильник и убийца девочки получил 25 лет колонии.
19.12.2024, 11:30 37736
Сотрудника департамента госдоходов ЗКО посадили на 10 лет за крупную взятку
Фото: Depositphotos
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Уральск. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО огласил приговор экстрадированному из Грузии бывшему сотруднику органов государственных доходов по ЗКО за получение взятки в особо крупном размере.
В ходе судебного процесса доказано, что подсудимый в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года получил взятку в сумме 75 720 000 тенге за беспрепятственный проезд транспортных средств через автомобильный пункт пропуска на казахстанско-российской границе", - сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры.
Осужденный приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права работать в государственных и финансовых организациях. Кроме того, суд применил конфискацию имущества и взыскал с подсудимого сумму взятки.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее в Шымкенте задержали чиновницу, которая брала взятки с родителей за установление детям групп инвалидности.
19.12.2024, 11:06 34431
Фельдшера скорой помощи избили в Костанае
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Костанай. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное нападение на медиков скорой помощи произошло в Костанае. Две женщины избили приехавшую по вызову девушку-фельдшера, сообщает портал "Алау".
По его данным, девушку избили прямо на вызове, во время ночной смены. Скорую вызывали пожилой женщине из-за сердечного приступа.
Мы приехали на вызов. Нас уже встретили агрессивно. Мы начали делать свою работу - оказывать первую медицинскую помощь. Но дочери данной пациентки мешали нам, угрожали, что если мы что-то сделаем, они нас проклянут посадят в тюрьму. После у пациентки произошла дыхательная сердечная остановка, мы начали проводить реанимационные мероприятия", - рассказывает девушка.
К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли, и женщина скончалась. Ее дочери набросились на фельдшера и начали ее избивать.
На меня начали кидаться, пинать, брать за волосы, бить. Мой второй фельдшер и водитель пытались защитить меня от этих женщин, но они были сильнее и агрессивнее. После моих криков о помощи водитель побежал в квартиру напротив и попросил соседей вызвать полицию. Все это время меня держали за волосы и били. После на помощь пришел сам сосед и спас меня от рук этой женщины", - рассказала Анель Баймурзина.
По словам фельдшера, у нее сотрясение головного мозга, гематома височной области, ушиб живота, царапины мягких тканей лица. Девушку госпитализировали.
В ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в момент оказания первой медицинской помощи произошел конфликт между хозяевами и медиками, в ходе которого 41- и 51-летние женщины нанесли телесные повреждения фельдшеру", - сообщили в областном ведомстве.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование проводится по статье "Побои".
В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.
В Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.
В Актау неизвестный сильно избил фельдшера скорой помощи. В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.
В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
В Талгаре сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата прямо в больнице. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
18.12.2024, 18:25 60751
В Туркестанской области выявили более 60 фактов незаконной реализации пиротехники
Фото: ДП Туркестанской области
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Туркестан. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полиция выявила более 60 фактов незаконной реализации пиротехники, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Было осуществлено около 30 рейдов, в результате которых выявлено 62 правонарушения по статье "Незаконная торговля товарами или иными предметами". Изъято более 360 единиц несертифицированной пиротехнической продукции", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, в Арысском районе полицейские выявили факт незаконной реализации пиротехнической продукции в одном из местных магазинов.
Полицейские изъяли около 30 единиц пиротехники, а в отношении нарушителя составлен административный протокол", - отметили в ДП.
Также рейдовое профилактическое мероприятие прошли в Кокшетау. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
Совместно с представителями полиции, СМИ посещаются места продажи пиротехники. На сегодня по области проведены 60 рейдов, представителями правоохранительных органов составлено 15 протоколов на сумму более чем 500 тысяч тенге", - проинформировали в ДЧС.
Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
18.12.2024, 17:20 63211
В Степногорске выявили факт незаконного проведения госзакупок на более чем 84 млн тенге
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Степногорск. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Степногорске выявили факт незаконного проведения госзакупок на сумму более 84 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
Отдел государственных активов и закупок города Степногорска в нарушение требований закона "О государственных закупках" намеревался провести открытый конкурс на работы по изготовлению и установке теплых остановок на сумму 84,8 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
В прокуратуре пояснили, что нарушения заключались в отсутствии указания мест выполнения работ, утвержденного эскиза, а также документального обоснования ценообразования.
По акту надзора конкурс отменен, бюджетные средства направлены на реализацию других социально значимых проектов, тем самым предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств. За допущенное нарушение должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - добавили в пресс-службе.
Ранее нарушения в сфере госзакупок на сумму свыше 3 млрд тенге выявили в Астане и Жезказгане.
18.12.2024, 16:07 52461
Укравшего вещдоки на 24 млн тенге полицейского осудили в области Жетысу
На протяжении семи лет участковый полицейский находился в международном розыске
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Талдыкорган. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпрокуроры области Жетысу завершили дело в отношении участкового инспектора полиции Текели, укравшего вещественные доказательства на 24 млн тенге, сообщили в областной прокуратуре.
По информации ведомства, в марте 2017 года участковый полицейский с сообщниками похитили вещественные доказательства в рамках уголовного дела по факту кражи на сумму 24 млн тенге.
После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске.
Его подельники были осуждены к различным срокам лишения свободы.
Суд признал экс-полицейского виновным по статье УК РК "Превышение власти или должностных полномочий" и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.
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