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27.12.2022, 08:30 44281

В одном из фитнес-клубов Алматы из раздевалки украли 12 тысяч евро  

Он приходил в спортзалы под видом клиента, в личных вещах посетителей находил ключи от шкафчиков и вскрывал их

В одном из фитнес-клубов Алматы из раздевалки украли 12 тысяч евро
Фото: Polisia.kz
Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по подозрению в краже 12 тысяч евро из раздевалки в фитнес-клубе задержан 32-летний мужчина, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, подозреваемый приехал в Алматы и проживал на съемных квартирах. Место жительства менял постоянно.

Орудовал он только в фитнес-клубах. Приходил в спортзалы под видом клиента, под вымышленными анкетными данными записывался на разовую тренировку, в зале находился не более получаса, а затем передислоцировался в раздевалку. Там он в личных вещах посетителей находил ключи от шкафчика, вскрывал их и уносил с собой чужие денежные средства, сотовые телефоны и украшения. Подозреваемый задержан. Он находится под стражей. На данном этапе досудебного расследования установлена причастность злоумышленника к 10 аналогичным кражам. Не исключаем и другие возможные эпизоды. Работа в этом направлении продолжается", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.


Спикер также сообщил, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
 
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Теги:КражаПолицияАлматы

новости по теме

28.12.2022, 12:49 46

В Казахстане с начала года в семейно-бытовых конфликтах погибли 93 женщины  

Больше всего правонарушений зафиксировали в Восточно-Казахстанской области


Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев этого года, по данным Министерства внутренних дел, вследствие семейно-бытовых конфликтов скончались 93 женщины.

Около 850 уголовных дел завели в Казахстане по фактам бытовых конфликтов в семьях. Это почти на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. Около 98% всех правонарушений домашние дебоширы умышленно совершают против личности, сообщает "Хабар24".

В разрезе регионов больше всего правонарушений зафиксировали в Восточно-Казахстанской области. Среди антилидеров также оказались Алматинский и Карагандинский регионы.

Гражданку Узбекистана спасли от бытового насилия в Акмолинской области.
 
28.12.2022, 09:33 5566

Задержан глава филиала АО "Пассажирские перевозки"

Его подозревают в получении взяток на сумму более 11 миллионов тенге
Задержан глава филиала АО "Пассажирские перевозки"
Фото: Depositphotos
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО "Пассажирские перевозки" - "Пригородные перевозки".

Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге", - сообщили в Антикоре.


20 декабря подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Как сообщалось ранее, глава Казселезащиты задержан по подозрению в получении взятки.
 
27.12.2022, 20:53 24426

Криминальная сводка: авиадебошира сняли с рейса, осудили дочереубийцу

В Жетысуской области вынесли приговор матери, убившей свою пятилетнюю дочь
Криминальная сводка: авиадебошира сняли с рейса, осудили дочереубийцу
Фото: Polisia.kz
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - К вечеру вторника, 27 декабря, среди ярких событий криминальной хроники можно отметить сообщения о снятии с рейса авиадебошира, фейк о гибели посетителя кафе в результате драки в Сатпаеве и приговор по делу об убийстве пятилетней девочки.

Пьяный гражданин Узбекистана снят с авиарейса за мелкое хулиганство. 34-летний мужчина вел себя на борту агрессивно, нецензурно выражался. Пассажир был снят по акту с авиарейса Алматы - Ташкент и передан полицейским, сообщает пресс-служба МВД РК.

Также в полиции прокомментировали информацию о якобы гибели посетителя кафе в результате драки в Сатпаеве. По информации ведомства, 26 декабря в 01.39 в кафе Love Sushi произошел конфликт между посетителями. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли хулиганство. Участникам драки оказали медпомощь без госпитализации. В отношении обоих хулиганов составлен административный протокол по статье 434, часть 1, КоАП, и материал направлен в суд для принятия процессуального решения.

В Жетысуской области вынесли приговор по жуткому делу об убийстве пятилетней девочки, скелетированные останки которой были обнаружены на свалке. По данным суда, подсудимые прибыли на свалку, расположенную за пределами города, и по предварительному сговору убили ребенка, а затем скрыли тело.

Уголовное дело в отношении матери М. и двоюродного брата А. по факту убийства ребенка рассматривалось по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство). Подсудимые полностью признали свою вину. В итоге суд признал обоих виновными, им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.
 
27.12.2022, 17:50 30166

Восемь граждан Украины организовали подпольные нарколаборатории в Алматинской области

Изъято около 30 килограммов наркотика "скорость"
Восемь граждан Украины организовали подпольные нарколаборатории в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
Конаев. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранцы организовали две нарколаборатории в Алматинской области.

Двух жителей Украины, 48 и 28 лет, задержали 22 декабря на окраине села Балтабай Енбекшиказахского района. В ходе проверки у них были обнаружены наркотики.

Недалеко от места проверки автотранспорта иностранцев был обнаружен пакет черного цвета, внутри которого находились прозрачные полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета порошкообразного вида. Далее сотрудниками УПН ДП Алматинской области в ходе оперативных мероприятий установлены два адреса возможных нарколабораторий. Во время проведения санкционированного обыска на местах были задержаны еще 6 граждан Украины. Изъято лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества, а также около 30 кг наркотического вещества "скорость", - сообщает Polisia.kz.



Во время признательных показаний задержанные сообщили, что собирались открыть еще одну лабораторию по производству данного наркотика.

Зарегистрировано уголовное дело по статье 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемые взяты под стражу.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что только в этом году в Казахстане ликвидировали 64 нарколаборатории. Изъято порядка 13 тонн наркотиков, в том числе 33 кг героина и 500 кг "синтетики".
 
27.12.2022, 14:17 35831

Антикор расследует уголовное дело в отношении экс-чиновников отдела земельных отношений Тараза

Уголовное дело расследуется по факту злоупотребления должностными полномочиями
Антикор расследует уголовное дело в отношении экс-чиновников отдела земельных отношений Тараза
Фото: polisia.kz
Тараз. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении бывших должностных лиц отдела земельных отношений города Тараза, сообщили в пресс-службе департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Жамбылской области.

В 2021 году решением земельной комиссией Тараза произведена безвозмездная замена жителю Тараза земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на 2 земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 гектара", - проинформировали в пресс-службе.


Сообщается, что в результате необоснованной замены земельных участков государству причинен ущерб в размере 159 млн тенге.

В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений Тараза и бывший заведующий сектором указанного отдела задержаны и в отношении последних следственным судом Тараза санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в Антикоре.


Уголовное дело расследуется по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Окончательная оценка действиям виновных лиц будет дана судом. Расследование по делу продолжается", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что более чем на четверть выросло число коррупционных преступлений в Казахстане за год.
 
27.12.2022, 12:13 39276

Бывший ректор ЖенПУ получила тюремный срок за махинации с землями университета

Осужденные незаконно оформили на подставных лиц, сегментировали и реализовали добросовестным покупателям земельный участок университета площадью 9 га
Бывший ректор ЖенПУ получила тюремный срок за махинации с землями университета
Фото: Depositphotos
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший ректор - председатель правления НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" и двое ее подельников получили 7 лет лишения свободы за махинации с земельными участками университета, сообщает Антикоррупционная служба.

Приговором Карасайского районного суда бывший ректор - председатель правления НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" Алдамбергенова, советник ректора Кожантаев (родной брат Алдамбергеновой) и руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Журунов признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.


Этим же приговором заместитель руководителя Карасайского отдела и специалист отдела осуждены к 7 годам лишения свободы условно.

Ко всем осужденным применено наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

Следствием доказано, что осужденные незаконно оформили на подставных лиц, сегментировали и реализовали добросовестным покупателям земельный участок университета площадью 9 га. В результате университету причинен ущерб на сумму 95,5 миллиона тенге", - рассказали в пресс-службе.


Напомним, незаконно отчужденные 1,09 гектара Казахского национального университета имени аль-Фараби по решению суда будут возвращены в собственность университета. Счетный комитет установил, что в 2017 году в имуществе КазНУ имени аль-Фараби есть недостача земельного участка площадью 1 гектар. Данная земля была отчуждена постановлением акимата 2017 года.

Акимат города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно принял постановления с нарушением по отчуждению части земельного участка университета.
 
27.12.2022, 11:23 41051

Глава Казселезащиты задержан по подозрению в получении взятки

Ранее Кокербаев занимал должность акима Жамбылской области
Глава Казселезащиты задержан по подозрению в получении взятки
Фото: Zhambylnews
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель ГУ "Казселезащита" Карим Кокербаев задержан по подозрению в коррупционном преступлении, проинформировали в пресс-службе Антикоррупционной службы.

В ведомстве не сообщили подробности причин задержания.

В период с 2013 по 2018 годы Кокербаев занимал должность акима Жамбылской области. До 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

ГУ "Казселезащита" возглавлял с августа 2019 года.
 
27.12.2022, 10:23 41891

В природном резервате Павлодарской области незаконно вырубили лес почти на пять миллионов тенге  

В штате имеются сотрудники, которые ранее привлекались за факты незаконной рубки деревьев, то есть за кражу леса
В природном резервате Павлодарской области незаконно вырубили лес почти на пять миллионов тенге
Павлодар. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Лес почти на 5 миллионов тенге незаконно вырубили в природном резервате "Eртiс орманы". Также выяснилось, что резерват уже девять лет не имеет лесоустроительного проекта.

Прокуратура Павлодарской области выявила ряд нарушений в природном резервате "Eртiс орманы", сообщает телеканал "Астана"

Все факты незаконной вырубки леса, выявленные в ходе прокурорской проверки, относятся к категории сухостойного дровяного леса, топливных дров. Данные факты совершены, предположительно, местными жителями местных поселков. На сегодняшний день по всем имеющимся фактам порубки дровяного леса ведутся следственные мероприятия органами полиции", - пояснил заместитель гендиректора РГУ ГЛПР "Eртiс орманы" Бауыржан Даутов.


Также выяснилось что 69 работников резервата не имеют должной квалификации, а трое и вовсе работают по поддельным дипломам об образовании. По ним уже возбудили уголовные дела. Также в штате имеются сотрудники, которые ранее привлекались за факты незаконной рубки деревьев, то есть за кражу леса.


Кроме того, были выявлены факты наличия пилорам на территории как резервата, так и приграничной территории резервата. Хотя охранная территория не позволяет, чтобы пилорамы находились на этих территориях.

В "Ертіс орманы" объяснили, что неквалифицированных сотрудников вынуждены нанимать из-за кадрового голода в отрасли. Люди просто не хотят работать на селе и за маленькую зарплату. А сотрудники, которые ранее привлекались за кражу леса, не уведомили о том, что в их личном деле есть такая графа.

Возмутило проверяющих и то, что приживается только 30-40% молодых деревьев при норме 70%. А это значит, что более полутора миллионов тенге из бюджета использовали неэффективно.

В резервате не согласны с замечаниями. Мол, даже с просроченным лесоустроительным проектом работы выполняют в полном объеме. А 12 миллионов саженцев этого года, и правда, прижились только на 41%, но виной всему засушливое лето с температурой +38 градусов, а почва прогревалась и вовсе до 66 градусов", - говорится в материале телеканала.


Напомним, защиту растительного мира усилили в Казахстане.

Поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях предусматривают усиление ответственности за экологические нарушения.

Нормы закона направлены на повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами, установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий.
 

 

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