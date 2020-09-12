В одном из микрорайонов Актау застрелили мужчину

Актау. 11 сентября. Kazakhstan Today - Пострадавший от выстрелов в 5-м микрорайоне Актау скончался, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, ранения от выстрелов, которые были произведены за домом №21 в 5-м микрорайоне, оказались смертельными для мужчины, пишет Lada.kz

По информации полиции, сообщение о звуке выстрелов поступило на пульт дежурного управления полиции Актау 9 сентября, в 19.55. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

В Мангистаускую областную больницу был доставлен мужчина, который скончался, не приходя в сознание.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 99 Уголовного кодекса РК (Убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.

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