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В одном из супермаркетов Нур-Султана женщина устроила погром

11.07.2020, 15:28 5914
Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - В одном из супермаркетов Нур-Султана женщина устроила погром, передает Kazakhstan Today. 
 

10 июля, в 18.00, в полицию поступила информация о том, что в торговом доме в микрорайоне Самал неизвестная женщина в неадекватном состоянии размахивает ножами, выражается нецензурной бранью в адрес посетителей и работников, круша витрины и разбрасывая продукты питания", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
По прибытии на место происшествия сотрудников полиции данный факт подтвердился. 
 

При задержании, ранее судимая женщина, 1990 года рождения, оказала сопротивление полицейским. Она доставлена в управление полиции, проводится проверка", - проинформировали в ведомстве.

 

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