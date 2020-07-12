Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - В одном из супермаркетов Нур-Султана женщина устроила погром, передает Kazakhstan Today.
10 июля, в 18.00, в полицию поступила информация о том, что в торговом доме в микрорайоне Самал неизвестная женщина в неадекватном состоянии размахивает ножами, выражается нецензурной бранью в адрес посетителей и работников, круша витрины и разбрасывая продукты питания", - сообщили в столичном департаменте полиции.
По прибытии на место происшествия сотрудников полиции данный факт подтвердился.
При задержании, ранее судимая женщина, 1990 года рождения, оказала сопротивление полицейским. Она доставлена в управление полиции, проводится проверка", - проинформировали в ведомстве.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства