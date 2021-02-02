В Павлодаре адвокат попал за решетку за подстрекательство к даче взятки

Павлодар. 1 февраля. Kazakhstan Today - Из материалов дела известно, что адвокат М., 1953 года рождения, защищал интересы С., обвиняемого в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz, для заключения процессуального соглашения и назначения наказания, не связанного с лишением свободы, адвокат начал подстрекать С. к даче взятки в 2,5 млн тенге.

При получении части этой суммы - 2 млн тенге защитник был задержан антикоррупционной службой.

Суд №2 Павлодара вынес обвинительный приговор в отношении М. по факту покушения на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в значительном размере по части 3 статьи 24, пункту 3 части 2 статьи 190, а также части 4 статьи 28, части 2 статьи 367 УК РК.

Учитывая, что М. совершил совокупность умышленных преступлений, в том числе коррупционное, суд назначил наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности", - огласил приговор судья Лачин Алиев.

Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Суд отказал в удовлетворении иска потерпевшего о взыскании материального ущерба и морального вреда с адвоката в пользу потерпевшего.

По данному факту в адрес президиума Павлодарской областной коллегии адвокатов вынесено частное определение.

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