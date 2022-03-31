В Павлодаре директора детской деревни осудили за растрату

Прокурор просил назначить обоим подсудимым по 3 года 6 месяцев лишения свободы. Представители потерпевшего по наказанию полагались на усмотрение суда и просили в полном объеме взыскать сумму причиненного ущерба", - сообщили в пресс-службе суда № 2.
Подсудимые ущерб не возместили. Однако при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые, а также наличие у Д. малолетних детей.
Директора детской деревни и пособника приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.
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В Павлодарской области украли более 6 миллионов тенге, выделенных на асфальтирование детской деревни
31.03.2022, 11:46 671
ПАВЛОДАР. 31 МАРТА - Директор детской деревни семейного типа вместе с пособником присвоили и растратили 6 054 398 тенге, выделенные на асфальтирование и брусчатку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прокурор просил назначить обоим подсудимым по 3 года 6 месяцев лишения свободы. Представители потерпевшего по наказанию полагались на усмотрение суда и просили в полном объеме взыскать сумму причиненного ущерба", - рассказали в пресс-службе павлодарского городского суда № 2.
Подсудимые ущерб не возместили. Однако при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые, а также наличие одного из подсудимях малолетних детей, информирует региональное издание Pavon.kz.
Директора детской деревни и пособника приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.
Задержан один из нападавших на здание полиции Алматы во время январских беспорядков
31.03.2022, 10:31 2461
Фото: ДП полиции на транспорте/Facebook
АЛМАТЫ. 31 МАРТА - В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлен и задержан 24-летний уроженец Жамбылской области, проживающий в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлено, что 5 января текущего года задержанный вместе с другими участниками беспорядков похитил оружие из оружейного магазина и совершил вооруженное нападение на аэропорт Алматы, затем поехал с соучастниками к зданию департамента полиции города Алматы. Вместе с митингующими осаждал здание департамента полиции до 6 часов утра", - сообщил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев.
По словам Бекиева, в дальнейшем задержанный продал украденное оружие неизвестному за 40 тысяч тенге.
В отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия.
Уголовное дело топ-менеджеров Delta Bank направлено в суд
31.03.2022, 09:41 2526
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей, сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в ходе следствия были наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге - на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской республиках", - отметили в пресс-службе.
По данным АФМ, ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.
КНБ РК ликвидировал международный наркоканал
30.03.2022, 16:17 13111
Фото: КНБ РК
ШЫМКЕНТ. 30 МАРТА - Комитет национальной безопасности РК ликвидировал международный наркоканал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 марта 2022 года в Шымкенте сотрудниками департамента КНБ задержан гражданин С., подозреваемый в причастности к поставкам крупных партий наркотиков в Казахстан. В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято около 10 килограммов афганского гашиша", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Предварительная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более 50 млн тенге.
Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.
Ранее сообщалось о том, что КНБ изъял из незаконного оборота 47 единиц оружия.
Антикор проводит расследование в отношении супруги ранее задержанного Кайрата Сатыбалды
30.03.2022, 15:02 14921
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 30 МАРТА - Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Речь идет о 747 млн тенге, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что специализированный суд Нур-Султана санкционировал арест Кайрата Сатыбалды на два месяца. Бизнесмена задержали 13 марта по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.
Алматинские полицейские обнаружили схроны из 78 единиц огнестрельного оружия
30.03.2022, 13:24 16426
АЛМАТЫ. 30 МАРТА – Алматинские полицейские обнаружили схроны из 78 единиц огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Боевой арсенал изъят у членов одной из организованных преступных группировок, сообщает Polisia.kz.
За совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений задержаны и взяты под стражу пятеро членов указанного ОПГ. В ходе проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий установлены факты организации ими нескольких схронов на территории Алматинской области", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
В результате в тайниках обнаружены и изъяты два автомата Калашникова (АКС), два боевых пистолета системы Макарова и ТТ, три нарезных охотничьих карабина, два гладкоствольных винчестера, 13 обрезов охотничьих ружей, 53 охотничьих ружья, три травматических пистолета, а также свыше 200 боеприпасов к различному огнестрельному оружию.
Кроме того, у членов ОПГ изъято две боевые и четыре светошумовые гранаты, четыре ножа, две переносные радиостанции, а также различные спецсредства - оптические прицелы, бронежилет, дубинка и др. Последний из тайников был обнаружен нами буквально вчера", - добавил Берик Абильбеков.
По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов согласно нормам части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) проводится досудебное расследование.
Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой предметно будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в центре Алматы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.
Распитие алкоголя закончилось убийством в ВКО
30.03.2022, 11:37 17706
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 МАРТА - Распитие спиртных напитков закончилось убийством 61-летнего мужчины в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мужчина распивал спиртные напитки совместно со своим 61-летним знакомым, вскоре между ними возникла ссора, в ходе которой оба нанесли друг другу ножевые ранения. Впоследствии от полученных травм знакомый мужчины скончался на месте происшествия", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
Полицейскими был задержан и доставлен 58-летний житель областного центра, который дал признательные показания. Подозреваемый был взят под стражу.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
КНБ изъял из незаконного оборота 47 единиц оружия, в том числе похищенного во время январских событий
30.03.2022, 10:10 18596
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В феврале - марте 2022 года Комитетом национальной безопасности РК проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий. Всего из незаконного оборота изъято 47 единиц оружия, 2 гранаты, 2398 боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным КНБ, в Жанозене Мангистауской области ликвидирован цех по переделке охолощенного оружия в боевое. По подозрению в организации данной деятельности задержаны двое граждан. Изъяты 4 автомата Калашникова, нарезной карабин СКС и 48 патронов.
В Алматинской области задержана преступная группа, подозреваемая в причастности к ограблению оружейного магазина в Алматы во время январских событий. В ходе следственных действий обнаружен тайник, из которого изъято 189 патронов.
Кроме того, в Талгарском районе Алматинской области обнаружен схрон, откуда изъяты 2 гладкоствольных ружья, 1 пневматическое ружье, 1 светошумовая граната и 27 патронов различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие похищено из оружейного магазина "Корган" в Алматы.
Также в Алматы ранее задержанными членами ОПГ "Казахстанские" добровольно выданы 19 единиц гладкоствольных ружей.
В то же время у жителей Алматинского региона изъяты 9 единиц оружия, 274 патрона.
В Таразе обнаружены схроны, из которых изъяты 1 автомат Калашникова, 31 патрон калибра 5,45 мм, 2 пистолета Макарова с магазином, одноствольный обрез 12-го калибра.
В Павлодарской области выявлен тайник с 2 обрезами, 1 гранатой Ф-1, пистолетом марки PTB140/2 и 70 патронами различного калибра.
В Северо-Казахстанской области задержан житель Петропавловска по подозрению в хищении и сбыте боеприпасов, у которого обнаружено и изъяты 961 патрон к пистолету Макарова и 741 боеприпас к автомату Калашникова.
В Туркестанской области совместно с органами полиции задержан житель Жетысайского района. По месту жительства изъяты обрез и 20 патронов от автомата Калашникова.
В Кызылординской области из тайника в заброшенном здании изъяты 1 карабин марки "Тигр" с оптическим прицелом и 2 магазина с 17 патронами к нему.
В Атырауской области изъято 2 гладкоствольных обреза 12-го калибра.
По данным фактам проводятся досудебные расследования", - отметили в пресс-службе КНБ РК.
Ранее сообщалось об изъятии 1358 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий.