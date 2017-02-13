В Павлодаре разыскивают похитителей дорогой иномарки

Павлодар. 13 февраля. Kazakhstan Today - Павлодарскими полицейскими найдена похищенная автомашина "Лексус GХ-460", сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.
"В ходе проведения мероприятий, стражи порядка установили местонахождение похищенной автоманишы марки "Лексус GХ-460" в одном из контейнеров на окраине города. Машина в исправном состоянии, проводятся необходимые следственные действия", - пояснили в ДВД, передает Kazakhstan Today.
Также продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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