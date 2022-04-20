В Павлодаре задержан лидер ОПГ

Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 19 АПРЕЛЯ - В Павлодаре задержан лидер организованной преступной группировки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Днем 15 апреля в городе Павлодаре оперативными сотрудниками департамента полиции Павлодарской области совместно с сотрудниками ДКНБ задержан лидер ОПГ, сообщает Polisia.kz.
Проводится досудебное расследование по статье 194, часть 4, пункт 2, УК Республики Казахстан. Подозреваемый арестован.
Оперативниками установлено, что 54-летний лидер ОПГ, действуя в группе лиц, по предварительному сговору с 40-летним павлодарцем, завуалировав свои действия под реализацию предполагаемого права требования с генерального директора одного из ТОО и его заместителя, путем психологического давления и угрозы применения насилия требовали от последних передачи денежных средств в размере более 52 млн тенге в пользу третьих лиц", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.