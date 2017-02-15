Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
15 февраля 2017
  • 23
  • :
  • 38
Все области
-6º Туман
днем 10º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

В Павлодарской области посетитель кафе напал на полицейского15.02.2017
Криминал  15:53
Павлодар. 15 февраля. Kazakhstan Today - За неповиновение законным требованиям представителя власти 32-летний житель Павлодарской области водворен в ИВС Щербактинского ОВД, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

Находясь в одном из районных кафе, мужчина, изрядно выпив, стал грубить работникам, выражаться нецензурной бранью по адресу посетителей, на просьбы покинуть кафе, кричал и требовал спиртное. По тревожному сигналу срочно был направлен наряд дорожно-патрульной полиции, передает Kazakhstan Today.

"Полицейские попросили гражданина пройти с ними в районный отдел полиции, но мужчина не подчинился законным требованиям полицейских. Он продолжал выражаться нецензурной бранью, грубо оттолкнул сотрудника и порвал его форменное обмундирование. В настоящее время по факту неповиновения представителю власти начато досудебное расследование. Подозреваемому грозит штраф до 100 МРП, либо арест на срок до 45 суток", - прокомментировали в ДВД.
Просмотров: 2692
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
15.02.2017   20:48
У действовавших в Астане наркоторговцев изъято около 4 килограммов героина
15.02.2017   17:51
Житель Кокшетау с помощью угроз и побоев заставлял сельчанина оформить кредит
15.02.2017   17:24
В Усть-Каменогорске таможенник и пограничник заплатят более 6 млн тенге штрафа каждый за взятку
15.02.2017   15:53
В Павлодарской области посетитель кафе напал на полицейского
15.02.2017   15:25
Фото: www.tomsk.ru
Более 15 лет проведет в колонии гражданка Кыргызстана за перевозку наркотиков через казахстанскую границу
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика