В Павлодарской области посетитель кафе напал на полицейского

Павлодар. 15 февраля. Kazakhstan Today - За неповиновение законным требованиям представителя власти 32-летний житель Павлодарской области водворен в ИВС Щербактинского ОВД, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.
Находясь в одном из районных кафе, мужчина, изрядно выпив, стал грубить работникам, выражаться нецензурной бранью по адресу посетителей, на просьбы покинуть кафе, кричал и требовал спиртное. По тревожному сигналу срочно был направлен наряд дорожно-патрульной полиции, передает Kazakhstan Today.
"Полицейские попросили гражданина пройти с ними в районный отдел полиции, но мужчина не подчинился законным требованиям полицейских. Он продолжал выражаться нецензурной бранью, грубо оттолкнул сотрудника и порвал его форменное обмундирование. В настоящее время по факту неповиновения представителю власти начато досудебное расследование. Подозреваемому грозит штраф до 100 МРП, либо арест на срок до 45 суток", - прокомментировали в ДВД.
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