В Павлодарской области сельчанин умышленно наехал на человека

Павлодар. 28 января. Kazakhstan Today - К ограничению свободы и принудительному труду приговорили жителя Павлодарской области за умышленный наезд на человека, передает Kazakhstan Today.

Железинский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению водителя Железинского территориального отдела судебных исполнителей в совершении преступления по части 1 статьи 106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в пресс-службе райсуда.

Согласно материалам дела, в мае 2017 года подсудимый Б., передвигаясь по селу Железинка, на одной из улиц встретил своего отца с ранее ему незнакомым Т. Остановив автомашину, водитель попросил отца, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, пойти домой и стал предъявлять претензии Т., предполагая, что он употреблял спиртные напитки с его отцом. На этой почве между Б. и Т. возник конфликт.

"После этого подсудимый Б. сел в автомашину и совершил наезд на потерпевшего Т., однако последний успел увернуться, и удар произошел по касательной правой передней и боковой частью автомашины, отчего его отбросило на обочину дороги. В этот момент Б. с целью доведения своего преступного умысла до конца, развернувшись, вновь направил автомашину на потерпевшего Т., и переехал его правым передним и задним колесами. После, осознав содеянное, он успокоился и вышел из автомашины. Увидев Т. и услышав его жалобы на боль в груди и осложненное дыхание, он по сотовому телефону вызвал скорую медицинскую помощь", - пояснили в суде.

Согласно процессуальному соглашению о признании вины, заключенному между подсудимым и прокурором района, в ходе судебного заседания подсудимый Б. полностью признал свою вину в совершенном им уголовном правонарушении.

Приговором суда Б. признан виновным по части 1 статьи 106 УК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с привлечением к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами на срок не более 240 часов в год.

В пресс-службе уточнили, что приговор вступил в законную силу.

Просмотров: 3890