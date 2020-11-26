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В Павлодарской области задержали подозреваемых в незаконном обороте ГСМ

25.11.2020 12205
Павлодар. 25 ноября. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Павлодарской области в рамках ОПМ "Barrel" пресечена деятельность по незаконному обороту горюче-смазочных материалов в количестве более 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов на сумму более 550 млн тенге за 2018-2020 годы, передает Kazakhstan Today.
 

Деяния подозреваемых квалифицированы по пункт 2 части 4 статьи 197 УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества. Подозреваемые задержаны, и в их отношении Специализированным следственным судом Павлодара избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.

 
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

 

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