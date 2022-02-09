В Петропавловске чиновницу осудили за продажу бесплатного жилья сиротам и инвалидам

ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ФЕВРАЛЯ - Директор центра занятости Петропавловска продавала арендное жилье сиротам, инвалидам, многодетным и неполным семьям, тогда как комнаты по госпрограммам должны были предоставлять бесплатно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным телеканала "Астана", чиновницу приговорили к восьми годам тюрьмы, а двух ее соучастников - к семи годам.
Сотни горожан стояли в единой очереди. Чтобы получить квартиру на пять лет, им нужно было трудоустроиться через центр занятости и открыть жилищный счет в банке. Из материалов дела стало известно, что директор через своих пособников предоставляла список документов для получения арендного жилья и через них же озвучивала стоимость "услуги". Следствие выявило 10 эпизодов получения взятки, а это более 5 млн тенге, говорится в сюжете.
От 500 до 600 тысяч тенге за одну квартиру. Желающие получить жилье передавали взятку соучастникам преступления с целью ускорения процесса и за положительный результат. А соучастники передавали денежные средства директору центра занятости. Сама директор осуждена к восьми годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в соответствующих органах", - сообщила судья Петропавловского городского суда Сауле Литфуллина.