В Петропавловске пьяные дебоширы угрожали полицейским суицидом

Петропавловск. 18 января. Kazakhstan Today - В социальных сетях распространилось видео, на котором заснято, как двое молодых мужчин шумят на лестничной площадке общежития. У одного из них в руках разбитое стекло, которым он намеревался порезать себя. В момент, когда один из полицейских спускался по лестнице, на него набросился с ударами молодой горожанин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , сотрудники батальона патрульной полиции прибыли в общежитие по улице Горького по вызову местных жителей, которые сообщили о шумной компании в одной из соседних комнат. Однако при появлении полиции двое нетрезвых парней устроили дебош.

При задержании они угрожали нанести себе ранения стеклом от разбитого окна в подъезде. Один из них оказал активное сопротивление, применив физическую силу. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", - рассказали в департаменте полиции СКО.

Оба дебошира задержаны. 18-летний горожанин водворен в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска. В настоящее время проводятся следственные действия в рамках начатого досудебного расследования по части 3 статьи 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти). Назначены необходимые экспертизы. В отношении второго, ранее неоднократно судимого участника инцидента будет решен вопрос о привлечении к ответственности после проведения необходимых экспертиз и следственных действий.

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