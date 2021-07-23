В Петропавловске суд вынес приговор убийце двух женщин

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ИЮЛЯ - 22 июля Бекболата Гадбуллина приговорили к пожизненному заключению, как того и добивались родственники и государственный обвинитель, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Санкция части 2 статьи 99 УК РК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Оба преступления относятся к категории особо тяжких. Суд признал смягчающим обстоятельством наличие у Габдуллина троих малолетних детей, в качестве отягчающего обстоятельства - совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Петропавловск.news

Суд за убийство двух лиц из корыстных побуждений, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии назначил Габдуллину наказание в виде пожизненного лишения свободы, а за покушение на убийство двух и более лиц в виде 15 лет лишения свободы.

По совокупности уголовных правонарушений Габдуллину назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Кроме того, суд обязал осужденного возместить потерпевшим материальный и моральный вред в сумме более 14,8 миллиона тенге.

Напомним, 31-летний Бекболат Габдуллин, уроженец Северо-Казахстанской области, проживавший в Алматинской области, 9 марта приехал в Петропавловск и остановился погостить у своих родственников. В ночь на 10 марта Габдуллин вызвал на улицу своего родственника, 28-летнего Марлена Алпысбаева, чтобы лишить его возможности позвать на помощь и там убить. Но Алпысбаев вырвался и спрятался в комнате своей бабушки, успел позвонить по телефону своему родственнику Кайролле Галееву, живущему в соседнем коттедже, после чего потерял сознание. Тем временем Габдуллин, вооруженный ножом, зашел в эту же комнату и несколько раз ударил ножом 89-летнюю женщину. Выйдя из комнаты, Габдуллин увидел мать Марлена, Гульнару Алпысбаеву, и также несколько раз ударил ее ножом. На этом убийца не остановился и пошел в соседнюю комнату, где находилась жена потерявшего сознание Марлена Алпысбаева Назгуль и его несовершеннолетняя сестра Аружан. Требуя деньги, Габдуллин наносил удары ножом в область головы женщины. Гульнара Алпысбаева, 1972 года рождения, скончалась в тот же день вскоре после поступления в больницу. Райхан Галеева, 1972 года рождения, 13 дней находилась в реанимационном отделении, но в итоге также скончалась от многочисленных ранений.

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