В полиции прокомментировали задержание провокаторов после событий в Шорнаке

Туркестан. 25 июля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Туркестанской области прокомментировал задержание провокаторов, которые призывали к беспорядкам после событий в Шорнаке, передает Kazakhstan Today.

В ночь на 21 июля в поселке Шорнак произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней . В результате травмы получили участковый инспектор и три сельчанина. Оперативники криминальной полиции установили и задержали четырех подозреваемых, двум из которых судом санкционирован арест. По факту хулиганства ведется досудебное расследование.

На следующий день в поселке Шорнак стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел к совершению противозаконных действий. Отдельными лицами стали распространяться провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложная информация", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

По информации ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили четырех человек, которые, используя соцсети, мессенджеры и видеохостинги, призывали к совершению противоправных действий. Все они жители Туркестанской области.

По всем выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 174 УК РК (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

В настоящее время ситуация в поселке стабильная. С жителями села встретились представители акимата и общественности области. Обстановка находится под контролем", - заключили в пресс-службе.

Напомним, накануне на брифинге глава МВД Ерлан Тургумбаев заявил о том, что провокаторы пытались использовать конфликт в Туркестанской области для организации беспорядков.

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