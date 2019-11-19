В получении взятки подозревают сотрудника акимата Тараза

Тараз. 18 ноября. Kazakhstan Today - Главный специалист отдела занятости и соцпрограмм акимата Тараза подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой совместно с ДКНБ Жамбылской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличен главный специалист отдела занятости и социальных программ акимата Тараза, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

Указанный сотрудник акимата подозревается в получении от гражданина взятки в сумме 199 500 тенге за оказание содействия в получении адресной социальной помощи. Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялось в связи с ходатайством подозреваемого и защитника об ускоренном досудебном расследовании и получением письменного обязательства о явке.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.

Напомним, руководитель отдела управления охраны общественного здоровья района Сарыарка города Нур-Султана была осуждена за неоднократное получение взяток от предпринимателей за положительные решения по плановым проверкам объектов общественного питания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства