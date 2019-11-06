Сотрудница госучреждения в Нур-Султане брала взятки за положительные решения по проверкам пунктов общепита

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель отдела управления охраны общественного здоровья района Сарыарка города Нур-Султана осуждена за неоднократное получение взяток от предпринимателей, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Нур-Султана ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела санитарно-гигиенического надзора ГУ "Управление охраны общественного здоровья района Сарыарка города Нур-Султана" Жуматаевой С.К., подозреваемой в неоднократном получении взяток. Она подозревалась в неоднократном получении взяток в сумме от 20 тыс. до 30 тыс. тенге (бытовая коррупция) от субъектов малого и среднего бизнеса за положительные решения по плановым проверкам объектов общественного питания, а также за общее покровительство и попустительство", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

4 ноября текущего года приговором районного суда №2 Байконырского района столицы Жуматаева осуждена к штрафу в сумме 4,5 млн тенге. Она также пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором за дачу взяток осуждены Култаева К.К. к штрафу в сумме 200 тыс., Сыгаева С.Д. - 300 тыс., Исамидинов И.И. - 250 тыс. тенге.

По мнению председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, госслужащие среднего и низового звена берут взятки от нужды и безысходности . "Видится вполне справедливым общественное мнение, что руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты - от нужды и откровенной безысходности. При этом очевидно, что повышение зарплат не должно ложиться дополнительным бременем на бюджет. Для этого необходима комплексная оптимизация госорганов и их подведомственных организаций", - сказал Шпекбаев.

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