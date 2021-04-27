В пятом микрорайоне Актау обнаружено тело женщины

АКТАУ. 26 АПРЕЛЯ - В квартире одного из жилых домов 5-го микрорайона Актау нашли тело женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вызов с информацией о теле женщины поступил в полицию 25 апреля, в 22.30, пишет портал "Лада"

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, тело нашли в квартире одного из домов в 5-м микрорайоне.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в пресс-службе.

В настоящий момент полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемого.

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